У Києві на аукціон виставили Житній ринок: скільки хочуть отримати за будівлю

За будівлю 1980 року побудови хочуть 2,5 млн грн з умовою зробити капітальний ремонт

Національна електронна біржа України виставила на торги право оренди будівлі Житнього ринку – однієї з відомих визначних пам'яток Києва. За право орендувати будівлю площею у 11,1 тис. квадратних метрів встановили початкову ціну у 2,5 млн грн (або 220 грн за квадратний метр).

Про це сказано у повідомленні на офіційному сайті НЕБ. Аукціон відбудеться 25 березня.

Серед умов орендного договору – вимога для орендаря провести за власні кошти капітальний ремонт будівлі. Окрім того, сам договір буде підписано на 15 років з умовою можливого дострокового розриву у разі невиконання умов орендарем.

Житній ринок – це один з економічних центрів Києва, який відомий ще з давніх часів. За часів царської та першої половини радянської Росії ринок у Києві займав цілий квартал. Наразі це будівля 1980 року побудови, зведена за проєктом радянських архітекторів Моніної, Штолька та конструктора Беднарського на місці розташування центру оригінального ринку.

Загалом будівлі 44 роки, але вона перебуває у непоганому стані, принаймні зовні; вона вважається культурною спадщиною так званого радянського модернізму. Також ринок прикрашений унікальним панно "Із варяг в греки" – його виготовили з металу у 1980 році спеціально до відкриття нової будівлі.

Після 1991 року ринком, як об'єктом державної власності, керує однойменне комунальне підприємство. На ринку працює низка продовольчих та непродовольчих відділів; через це кияни доволі часто пишуть, що ринок трохи нагадує такий собі осередок радянської епохи серед сучасного міста. Також на ринку дуже часто проводяться традиційні для Києва продовольчі ярмарки.

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