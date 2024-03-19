Сильні повені: як затоплювало Київ та як страждали люди сто років тому (фото)

Вулицями можна було пересуватися лише на човні

За останній тиждень рівень Дніпра в межах столиці коливався від 620 см до 577 см, що вважається високим показником. А якими були паводки сто років тому?

"Телеграф" вирішив порівняти повені наших днів і минулих століть у Києві. Фотоматеріали взято на порталі "Київ. Фотолітопис".

У 19 столітті повені в столиці траплялися значно частіше. Кожні 3-4 роки протягом століття Київ переживав сильні весняні повені. Наймасштабніші розливи були в 1805, 1808, 1845 та 1877 роках.

На фото можемо побачити низинні райони під час цих стихійних лих у 1890-х роках.

Залиті водою вулиці Передмостової слобідки (нині Гідропарк)

1900-ті роки

У 1905 році був перший сильний паводок 20 століття. На фото видно, що вода піднялася майже до рівня моста. На цьому місці зараз знаходиться міст Метро.

Острів, майже вкритий водою

Ще один сильний паводок чекав Київ у 1907 році. Тоді затопило Поділ.

На візках по Подолу

На розі вулиць Ярославської та Набережно-Хрещатицької

Можемо побачити ще фото високого рівня води на Подолі в столиці.

1900-ті роки

А це фото затопленої слобідки.

Микільська слобідка

У 1917 році Київ знову затопило. У квітні до танення снігів додався безперервний 5-денний дощ.

Залило Поділ і електростанції на вулиці Андріївській

Весняна повінь 1929 року не оминула й Труханів острів, який опинився під товщею води.

Київ. 1929 рік

У 1930 році затопило будинки на Трухановому острові.

Жителі пересуваються човнами

1930 рік

Повінь 1931 року стала справжньою катастрофою для Києва, перевершивши за своїми масштабами всі повені за останні 339 років.

На розі вулиць Щекавицької та Межигірської

Попри прогнози метеорологів про порівняно невеликий розлив, повінь 1931 року застала місто зненацька.

Київ. 1931 рік

Тоді була створена "Надзвичайна комісія", яка отримала "диктаторські" повноваження. Усі сили кинули на підтримку роботи двох Київських електростанцій. Сильна течія та високий рівень води несли загрозу затоплення електростанцій, що могло призвести до катастрофічних наслідків. Робітники терміново вжили заходів, щоб захистити електростанції — вікна в будинках бетонували з човнів, борючись з потужною течією.

ЦЕС на вул. Андріївській

Водночас вода, повністю затопивши будинки на Трухановому острові та слобідках, увірвалася на вулиці Подолу.

Понтони рятувальної команди

Вулицями можна було пересуватися тільки човнами

Повені стали звичним явищем для киян 1950-х років, регулярно затоплюючи Микільську слобідку. На фото затоплені перші поверхи будинків та люди, що пересуваються човнами.

1953 рік

Люди приходять на набережну, подивитися на високу воду

Пішохідний міст та залиті водою пляжі Труханова острова

Стихія в 1968 році не оминула й новобудови Русанівки в Києві — опори пішохідного мосту опинилися під водою.

1968 рік

У 1970 році могло б повторитися повінь 1931 року, якби не було Київського водосховища.

Станція метро "Гідропарк"

Біля мосту Патона

Будинки на вулиці Раїси Окіпної

Автомобільний міст на Русанівській набережній

Фото зроблено у 2012 році. Опора Петровського залізничного мосту, позначка максимуму рівня води 1970 року.

Київ. 2012 рік

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві та області оголосили жовтий рівень небезпеки. Спостерігатися стрімке підвищення рівня води у річці Дніпро.