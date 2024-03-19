Сильні повені: як затоплювало Київ та як страждали люди сто років тому (фото)
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Вулицями можна було пересуватися лише на човні
За останній тиждень рівень Дніпра в межах столиці коливався від 620 см до 577 см, що вважається високим показником. А якими були паводки сто років тому?
"Телеграф" вирішив порівняти повені наших днів і минулих століть у Києві. Фотоматеріали взято на порталі "Київ. Фотолітопис".
У 19 столітті повені в столиці траплялися значно частіше. Кожні 3-4 роки протягом століття Київ переживав сильні весняні повені. Наймасштабніші розливи були в 1805, 1808, 1845 та 1877 роках.
На фото можемо побачити низинні райони під час цих стихійних лих у 1890-х роках.
У 1905 році був перший сильний паводок 20 століття. На фото видно, що вода піднялася майже до рівня моста. На цьому місці зараз знаходиться міст Метро.
Ще один сильний паводок чекав Київ у 1907 році. Тоді затопило Поділ.
Можемо побачити ще фото високого рівня води на Подолі в столиці.
А це фото затопленої слобідки.
У 1917 році Київ знову затопило. У квітні до танення снігів додався безперервний 5-денний дощ.
Весняна повінь 1929 року не оминула й Труханів острів, який опинився під товщею води.
У 1930 році затопило будинки на Трухановому острові.
Повінь 1931 року стала справжньою катастрофою для Києва, перевершивши за своїми масштабами всі повені за останні 339 років.
Попри прогнози метеорологів про порівняно невеликий розлив, повінь 1931 року застала місто зненацька.
Тоді була створена "Надзвичайна комісія", яка отримала "диктаторські" повноваження. Усі сили кинули на підтримку роботи двох Київських електростанцій. Сильна течія та високий рівень води несли загрозу затоплення електростанцій, що могло призвести до катастрофічних наслідків. Робітники терміново вжили заходів, щоб захистити електростанції — вікна в будинках бетонували з човнів, борючись з потужною течією.
Водночас вода, повністю затопивши будинки на Трухановому острові та слобідках, увірвалася на вулиці Подолу.
Повені стали звичним явищем для киян 1950-х років, регулярно затоплюючи Микільську слобідку. На фото затоплені перші поверхи будинків та люди, що пересуваються човнами.
Стихія в 1968 році не оминула й новобудови Русанівки в Києві — опори пішохідного мосту опинилися під водою.
У 1970 році могло б повторитися повінь 1931 року, якби не було Київського водосховища.
Фото зроблено у 2012 році. Опора Петровського залізничного мосту, позначка максимуму рівня води 1970 року.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві та області оголосили жовтий рівень небезпеки. Спостерігатися стрімке підвищення рівня води у річці Дніпро.