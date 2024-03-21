На аукционе продается серия редких столетних фото с видами старого Киева: как тогда выглядела столица

Аукцион будет открыт два дня

Недавно на аукционе появилась серия хромолитографии храмов Киева 1912 года. Начальная цена одного лота составляет 400 гривен.

Аукцион продлится два дня до 22 марта. Найти лоты можно на ресурсе "Виолити".

Рассмотрим подробные редкие хромолитографии.

Свято-Введенский монастырь в Киеве первоначально создавался как женская община. Основала ее Матрона Егорова. После смерти мужа она получила в распоряжение значительный капитал, который и использовал для постепенного выкупа домов на Рыболовной и Московской улицах. В 1878 году община официально начала свою деятельность, а в главном здании был обустроен храм.

1912 год

Большая колокольня Киево-Печерской Лавры. Расположенная на Соборной площади рядом с Успенским собором, она является неотъемлемой частью Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Построенная по проекту известного архитектора Иоганна Готфрида Шеделя в 1744 году, колокольня стала самым высоким каменным сооружением Российской империи и одним из самых выдающихся зданий Восточной Европы. Ее высота достигает 96,5 метров, что делает ее настоящей архитектурной доминантой лаврского комплекса.

Издание Киев. Печь. Лавры

Над Экономическими воротами Киево-Печерской лавры возвышается изящная Церковь Всех Святых – настоящая жемчужина украинского барокко. Построенная на средства гетмана Ивана Мазепы в 1696-1698 годах, она до сих пор поражает красотой и величием.

Интерьеры церкви, расписанные в начале XX века под руководством талантливого украинского художника Ивана Ежакевича, дополняют ее неповторимый образ.

1912 год

Трапезная церковь преподобных Антония и Феодосия расположена на территории Национального Киево-Печерского историко-архитектурного заповедника. Построенный в конце 19 века, он поражает своим эклектическим стилем, где сочетаются элементы историзма и псевдовизантийского стиля.

Церковь с восточной стороны

Андреевская церковь, построенная в 1747-1762 годах по проекту выдающегося архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, является настоящей жемчужиной эпохи барокко. Ее совершенные линии, четкие пропорции и удивительная гармония форм с окружающим ландшафтом обрели мировое признание и славу.

Церковь построена по велению императрицы Елизаветы, дочери Петра I, стремившейся создать в Киеве царскую резиденцию. Но после смерти Елизаветы потеряла опеку царского двора. В 1768 году она была передана Киевскому магистрату, а впоследствии – Киевской городской думе.

1912 год

Ирининский столб – один из столпов легендарного Ирининского собора Ярослава Мудрого, построенного в 11 веке. В 1240 году монголо-татарское нашествие стерло с лица земли величественный храм. Его история на этом, казалось бы, окончилась.

В 1830-е годы началась масштабная реконструкция Старого города. Руины древнего храма, раскопанные археологом Кондратом Лохвицким в 1833-1835 годах.

Чтобы увековечить память о храме, в 1852 отреставрировали столб. Он был расположен на пересечении Владимирской и Ирининской улиц, где впоследствии построили и Киевскую земскую управу.

К сожалению, в 1932 году, во времена жестокой антирелигиозной кампании, советские власти уничтожили этот памятник, лишив Киев ценного свидетельства его многовековой истории.

Ирининский памятник в Киеве

Софийский собор – это не просто архитектурный памятник, но и символ величия и духовного наследия Украины. Построен в 11 веке по велению князя Ярослава Мудрого. Имел статус кафедрального собора. Храм на протяжении веков остается одним из важнейших религиозных и культурных центров страны.

Собор поражает своими масштабами и красотой. Его монументальная архитектура, изысканные мозаики и фрески свидетельствуют о влиянии византийской культуры и высоком уровне мастерства киевских зодчих.

1912 год

Ранее "Телеграф" показывал, как затапливало Киев сто лет назад. Сильные паводки были каждые 3-4 года.