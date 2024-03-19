З ремонтом метро у Києві виникли нові проблеми: процес пішов не за планом

Склали договір на 14 мільйонів гривень

На ділянці метро "Почайна" — "Тараса Шевченка" були зафіксовані просіданнями та підтіканнями після аварії на перегоні "Либідська" — "Деміївська". Київська міська держадміністрація планувала провести протиаварійні роботи влітку цього року.

Однак, виникають сумніви щодо реалізації цих планів. Жахливий стан тунелю на цій ділянці метро показав місцевий телеграм-канал "Київ | Вайб".

За даними київського видання, тендер на роботи з проєктування виграла ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика". Саме ця ж компанія потрапила в скандал після розслідування Bihus.Info про очільника Київського метрополітену. А належить ТОВ ексбалерині Тетяні Белецькій — ймовірній тещі Кирила Кривця, який є партнером Віктора Брагінського.

Наприкінці грудня метрополітен уклав із компанією договір на 14 мільйонів гривень. Роботи з розробки проєкту по календарному плану мали тривати 4 місяці.

Роблячи аналіз тендерної документації, ймовірніше за все, саме "Теплоенергоавтоматика" і мала потім проводити цей ремонт влітку.

Раніше "Телеграф" з'ясував, куди могли подітися гроші, виділені на ремонт та будівництво метро. Як сотні мільйонів гривень від Київського метрополітену переказують пов'язаній з Брагінським та його партнером компанії та яким чином виводили кошти, що мали піти на ремонт метро.