У Києві з'явиться сквер "Героїв ОУН": міська рада опублікувала проєкт рішення

"За" проголосували 82%

У Києві ухвалили проєкт рішення про присвоєння скверу у Святошинському районі назви "Сквер Героїв ОУН". Громадське місце розташоване на перетині проспектів Академіка Палладіна та Берестейського й вулиці Ореста Васкула.

Про це повідомляє Київська міська рада. Проєкт рішення опубліковано 18 березня.

Громадське обговорення тривало з 1 грудня 2023 року по 1 лютого 2024 року. Також голосування проходило у застосунку "Київ Цифровий" 1 по 15 грудня 2023 року. Загальна кількість голосів склала 19758, "за" проголосувало 82%, "проти" 18%.

Перейменування відбудеться з метою "вшанування учасників підпілля Організації українських націоналістів (ОУН) під час Другої світової війни та учасників російсько-української війни, що були членами ОУН або бійцями Батальйону ОУН, який з 2014 року захищає Україну від російських окупантів".

"Відповідно до пункту 1 статті 37 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини першої статті 3, частини першої статті 8, статті 10 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", розділу ІІ Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві, затвердженому рішенням Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 432/9920, враховуючи протокол № 1 засідання Комісії з питань найменувань від 02 лютого 2024 року", — йдеться у повідомленні Київради.

Ініціативу перейменування скверу висунула Громадська спілка "Національне української молодіжне об'єднання".

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві перейменували майже три десятки об’єктів. Скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком присвоєно ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла.