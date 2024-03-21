Свідки обстрілу Києва: "Бачили як щось влетіло в дитячий садочок, людей посікло осколками"

Ворог здійснив масований удар по Києву після паузи у 44 дні

Вночі, 21 березня, коли більшість киян спали, місто прокинулося від вибухів. Росіяни здійснили масовану ракетну атаку на Київ, випустивши по столиці три десятки ракет. Хоча протиповітряна оборона успішно збила ворожі снаряди, уламки пошкодили цивільні об'єкти, серед них житлові будинки та навчальні заклади.

Журналісти "Телеграфу" відвідали декілька спальних районів, де були прильоти.

Буквально вулицями міста у багатьох будинках повилітали вікна, засипані уламками під'їзди та присадибні території.

Один з найбільш постраждалих районів — Святошинський. Тут пошкодження зазнало відразу кілька багатоповерхівок. На проспекті Академіка Палладіна проживає чимало молодих сімей із дітьми. Зовсім поряд — дитячий садок.

— Ми саме ходимо в цей садочок. Там залетіли уламки, повилітали вікна. Це просто щастя, що під час обстрілу в садку не було дітей. Тепер не зрозуміло, де взагалі залишати дитину, якщо навколо така небезпека, — каже одна з молодих матусь.

Біля пошкодженого будинку вже зібралося чимало людей. Чути коментарі перехожих: "Російські нелюди навмисне хочуть знищити всіх нас до останнього". Однак, попри ці жахливі події, українці не втрачають бойового духу.

— Ми всі тут згуртувалися, — каже чоловік, на ім'я Андрій, який допомагає розбирати уламки скла. — Прийшли друзі, сусіди, щоб підставити плече один одному.

Повсюди сліди від уламків, клапті ізоляційних матеріалів, скалки скла та битої цегли. Чути роботу спецтехніки, комунальни служби розбирають завали.

— Це просто жах! Я живу на сусідній вулиці. З родиною бачили як щось влетіло в садочок, посікло осколками людей коло будинку. Ми тоді одразу побігли в метро, аби пересидіти це все, — каже Марія.

Найбільший оптимізм зберігають комунальні працівники. Вони жартома діляться ранковими подіями.

— А що робити? Так вже склалося з цими нелюдами-сусідами. Ми звикли й вже не лякаємося, хоч і проводили ніч у під'їздах та коридорах, проклинаючи ворога останніми словами. І ще не раз таке буде, — говорять вони про ранкові пригоди.

Сьогодні навколо епіцентру подій було багато сімей з малюками. Як зізнаються, страшно за дітей.

Ще одним місцем, де сьогодні вибухи завдали руйнувань, стала вулиця Ігоря Турчина. Тут також пошкоджено житловий будинок та дитячий садочок. Неподалік — Храм Святителя Іосафа Білгородського.

Як розповідає одна з жительок вулиці Тетяна, вони з маленьким сином в цей час були вдома.

— Він прокинувся від вибухів і сказав: "Мамо, там гучно". Але все відбувалося так швидко, що ми навіть не встигли спуститися в укриття. За дитину було страшно, — говорить киянка.

П’ятирічний хлопчик додає: "Я чув свист ракет. Але ми правда не встигаємо ховатися". Він виглядає наляканим, але водночас намагається бути і мужнім.

Під'їзд будинку – суцільне згарище. Повсюди – понівечені автівки та гори уламків. Мешканці розповідають, що снаряд не здетонував, але пожежі не вдалося уникнути.

Одна з жінок зізнається, що за два роки війни ніколи так не боялася, адже на власні очі бачили ракету та її вогняний слід.

Поряд, через дорогу, ще один садочок. Це вже третій. Буквально сьогодні вдень під час чергової тривоги малюків почали евакуйовувати.

Нагадаємо, за офіційними даними КМДА, внаслідок ворожих ракетних ударів постраждали 13 цивільних, у тому числі 11-річна дівчинка. Чотири людини госпіталізовано, решті надано допомогу на місці.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що цієї ночі під час масованої атаки росіян у столичній підземці ховалися близько 25 тисяч киян. Приблизно 3 тисячі з них — діти.

Попри страшні руйнування, заподіяні ворожими ракетами, життя у Києві не зупиняється. Комунальники продовжують розбирання завалів та відновлення пошкоджених будівель..