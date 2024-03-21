Пошкодила обличчя: "Міс Україна-Всесвіт" потрапила в ДТП і показала наслідки (фото-відео)

Усе минулося без жертв

"Міс Україна-Всесвіт-2021" Анна Неплях, яка випускала свою пісню, потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Вона поспішала з Києва у Дніпро та у дорозі з нею трапився автомобільний інцидент. Унаслідок удару спрацювала подушка безпеки.

У своєму інстаграмі дівчина розповіла, що останнім часом почуває себе погано через проблеми зі здоров'ям і загалом через ситуацію в країні. Вона багато часу відпочиває вдома, бо не вистачає сил. Однак, цього разу дівчині знадобилось їхати в Дніпро. В неї була ідея їхати з водієм, однак, вирішила таки самотужки сісти за кермо.

"Сьогодні я точно знала, що мені треба в Дніпро. Нічний обстріл ракетами, недосип, перевтома, проблеми зі здоров’ям, та я все одно виїжджаю в Дніпро, бо справи не зачекають, бо ніхто, окрім мене", — поділилась вона.

Неплях поділилась, що їй залишалося до Дніпра ще 200 кілометрів. Однак, у дорозі навігатор показав Ані різкий поворот праворуч. Вона не впоралась з керуванням і врізалась у дорожній відбійник. На щастя, спрацювала подушка безпеки, тож з нею все гаразд. Дівчина має лише кілька подряпин на обличчі. Однак, авто зазнало значних пошкоджень.

"Мені залишалося 200 кілометрів до Дніпра. Погода супер, та дорога не завжди. Хто знає трасу Дніпро-Київ, той знає. Мені навігатор різко показує поворот на право в обʼїзд Решетилівки, я не справляюся з керуванням і на швидкості врізаюся. Маємо, що маємо. Із постраждалих — лише я і моє авто", — зазначила вона.

Неплях поділилась емоціями після ДТП

За словами Неплях, люди почали зупинятися на автівках і пропонувати їй допомогу. Також дівчина подякувала усім за підтримку та закликала усіх берегти себе.

Раніше "Телеграф" писав про аварію за участі блогерки Даші Квіткової. Внаслідок ДТП зіткнулися Ford Mustang, дві машини Tesla та Lexus. Відомо, що одна з жінок, яка перебувала в авто, травмувала руку.