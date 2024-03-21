Свидетели обстрела Киева: "Видели как что-то влетело в детский сад, людей порубило осколками"

Враг нанес массированный удар по Киеву после паузы в 44 дня

Ночью, 21 марта, когда большинство киевлян спали, город очнулся от взрывов. Россияне совершили массированную ракетную атаку на Киев, выпустив по столице три десятка ракет. Хотя противовоздушная оборона успешно сбила вражеские снаряды, обломки повредили гражданские объекты, в том числе жилые дома и учебные заведения.

Журналисты " Телеграфа " посетили несколько спальных районов, где были прилеты.

Буквально по улицам города во многих домах вылетели окна, засыпанные обломками подъезды и приусадебные территории.

Один из наиболее пострадавших районов – Святошинский. Здесь повреждение получило сразу несколько многоэтажек. На проспекте Академика Палладина проживает много молодых семей с детьми. Совсем рядом – детский сад.

— Мы как раз ходим в этот садик. Там залетели обломки, вылетели окна. Это просто счастье, что при обстреле в садике не было детей. Теперь не понятно, где вообще оставлять ребенка, если вокруг такая опасность, — говорит одна из молодых мамочек.

У поврежденного дома уже собралось немало людей. Слышны комментарии прохожих: "Русские изверги умышленно хотят уничтожить всех нас до последнего". Однако, несмотря на эти ужасающие события, украинцы не теряют боевой дух.

— Мы все здесь сплотились, — говорит мужчина по имени Андрей, который помогает разбирать обломки стекла. — Пришли друзья, соседи, чтобы подставить плечо друг другу.

Повсюду следы от обломков, куски изоляционных материалов, занозы стекла и битого кирпича. Слышно работу спецтехники, коммунальные службы разбирают завалы.

— Это просто ужас! Я живу на соседней улице. С семьей видели как что-то влетело в садик, посекло осколками людей у дома. Мы сразу побежали в метро, чтобы пересидеть это все, — говорит Мария.

Самый большой оптимизм сохраняют коммунальные работники. Они в шутку делятся утренними событиями.

– А что делать? Так уж сложилось с этими извергами-соседями. Мы привыкли и уже не пугаемся, хотя проводили ночь в подъездах и коридорах, проклиная врага последними словами. И еще не раз такое будет, — говорят они об утренних приключениях.

Сегодня вокруг эпицентра событий было много семей с малышами. Как признаются, страшно за детей.

Еще одним местом, где сегодня взрывы нанесли разрушения, стала улица Игоря Турчина. Здесь также поврежден жилой дом и детский сад. Неподалеку – Храм Святителя Иосафа Белгородского.

Как рассказывает одна из жительниц улицы Татьяна, они с маленьким сыном в это время были дома.

– Он проснулся от взрывов и сказал: "Мама, там громко". Но все происходило так быстро, что мы даже не успели спуститься в укрытие. За ребенка было страшно, – говорит киевлянка.

Пятилетний мальчик добавляет: "Я слышал свист ракет. Но мы правда не успеваем прятаться". Он выглядит испуганным, но в то же время пытается быть мужественным.

Подъезд дома – сплошное пожарище. Повсюду – изуродованные автомобили и обломки. Жители говорят, что снаряд не детонировал, но пожара не удалось избежать.

Одна из женщин признается, что за два года войны никогда так не боялась, ведь своими глазами видели ракету и ее огненный след.

Рядом, через дорогу, еще один садик. Это уже третий. Буквально сегодня днем во время очередной тревоги детей начали эвакуировать.

Напомним, по официальным данным КГГА, в результате вражеских ракетных ударов пострадали 13 гражданских, в том числе 11-летняя девочка. Четыре человека госпитализированы, остальным оказана помощь на месте.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил, что этой ночью во время массированной атаки россиян в столичной подземке скрывалось около 25 тысяч киевлян. Приблизительно 3 тысячи из них — дети.

Несмотря на страшные разрушения, нанесенные вражескими ракетами, жизнь в Киеве не останавливается. Коммунальщики продолжают разбор завалов и восстановление поврежденных зданий.