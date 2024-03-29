У Києві подорожчає вартість транспортної картки: якою буде ціна
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Важлива інформація для всіх столичних пасажирів
З понеділка, 1 квітня, у Києві вартість транспортної картки значно збільшиться. Міська влада пояснює таке рішення підвищенням вартості виготовлення пластикової картки з чіпом.
Так, столичним пасажирам доведеться віддати за транспортну картку замість 50 цілих 75 гривень. Докладніше про підвищення цін розповіли у прес-службі КМДА.
Відомо, що починаючи з 1 квітня 2024 року вартість транспортної картки становитиме 75 гривень замість звичних 50 гривень. Збільшення вартості – це вимушений крок через подорожчання собівартості виготовлення картки.
"За останні два роки суттєво змінилися ціни на собівартість самої пластикової картки з чіпом", — розповіли у КМДА.
Зазначається, що з 2019 року вартість транспортної картки залишалася незмінною — 50 гривень. За цей час було суттєво розширено перелік транспортних продуктів і тарифів на всі види міського транспорту для зручності пасажирів. Йдеться про погодинні проїзні, проїзні з обмеженням та без обмеження кількості поїздок, зокрема для пасажирів пільгових категорій — студентів та учнів.
При цьому наголошується, що вартість проїзду в комунальному транспорті Києва залишається незмінною: в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені та фунікулері — одна поїздка коштує 8 гривень, а в міській електричці — 15 гривень.
Що таке транспортна картка
Транспортна карта – це носій єдиного електронного квитка для оплати проїзду у громадському транспорті у Києві. Цей універсальний Е-квиток призначений для безконтактної оплати проїзду в метро та наземного транспорту. Пасажир підносить карту до терміналу, розташованого біля дверей або салону, — і пристрій списує гроші за поїздку.
Єдиний електронний квиток діє у межах Києва.
Де купити транспортну картку
- у додатку Київ Цифровий
- на сайті КП "ГІОЦ"
- у терміналах самообслуговування е-квитка та EasyPay
- на станціях Київського метрополітену
Транспортну картку можна прив’язати до облікового запису киянина. Це дозволить відстежувати стан балансу і кількість поїздок, що залишилися в режимі онлайн.
Електронну транспортну картку приймають:
- метро;
- автобуси;
- трамваї;
- тролейбуси;
- електрички;
- фунікулер.
Тарифи транспортної картки
Карта також має різні тарифи, тому можна вибрати той, що підходить саме вам.
- 1-9 поїздок: діє тариф 8 грн/поїздка;
- 10-19 поїздок: діє тариф 7,70 грн/поїздка;
- 20-29 поїздок: діє тариф 7,40 грн/поїздка;
- 30-39 поїздок: діє тариф 7,10 грн/поїздка;
- 40-49 поїздок: діє тариф 6,80 грн/поїздка;
- 50 та більше поїздок: діє тариф 6,50 грн/поїздка.
Також можна придбати проїзний на місяць.
Транспортна карта значно заощаджує час, оскільки не потрібно стояти в чергах до терміналів чи турнікетів з оплатою банківською карткою, адже з нею можна пройти через будь-який турнікет.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві водіям навіть без власного авто готові платити до 50 тисяч на місяць. На сайтах пошуку роботи можна знайти велику кількість подібних оголошень.