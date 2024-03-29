У Києві подорожчає вартість транспортної картки: якою буде ціна

Важлива інформація для всіх столичних пасажирів

З понеділка, 1 квітня, у Києві вартість транспортної картки значно збільшиться. Міська влада пояснює таке рішення підвищенням вартості виготовлення пластикової картки з чіпом.

Так, столичним пасажирам доведеться віддати за транспортну картку замість 50 цілих 75 гривень. Докладніше про підвищення цін розповіли у прес-службі КМДА.

Відомо, що починаючи з 1 квітня 2024 року вартість транспортної картки становитиме 75 гривень замість звичних 50 гривень. Збільшення вартості – це вимушений крок через подорожчання собівартості виготовлення картки.

"За останні два роки суттєво змінилися ціни на собівартість самої пластикової картки з чіпом", — розповіли у КМДА.

Зазначається, що з 2019 року вартість транспортної картки залишалася незмінною — 50 гривень. За цей час було суттєво розширено перелік транспортних продуктів і тарифів на всі види міського транспорту для зручності пасажирів. Йдеться про погодинні проїзні, проїзні з обмеженням та без обмеження кількості поїздок, зокрема для пасажирів пільгових категорій — студентів та учнів.

При цьому наголошується, що вартість проїзду в комунальному транспорті Києва залишається незмінною: в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені та фунікулері — одна поїздка коштує 8 гривень, а в міській електричці — 15 гривень.

Що таке транспортна картка

Транспортна карта – це носій єдиного електронного квитка для оплати проїзду у громадському транспорті у Києві. Цей універсальний Е-квиток призначений для безконтактної оплати проїзду в метро та наземного транспорту. Пасажир підносить карту до терміналу, розташованого біля дверей або салону, — і пристрій списує гроші за поїздку.

Єдиний електронний квиток діє у межах Києва.

Де купити транспортну картку

у додатку Київ Цифровий

на сайті КП "ГІОЦ"

у терміналах самообслуговування е-квитка та EasyPay

на станціях Київського метрополітену

Транспортну картку можна прив’язати до облікового запису киянина. Це дозволить відстежувати стан балансу і кількість поїздок, що залишилися в режимі онлайн.

Електронну транспортну картку приймають:

метро;

автобуси;

трамваї;

тролейбуси;

електрички;

фунікулер.

Тарифи транспортної картки

Карта також має різні тарифи, тому можна вибрати той, що підходить саме вам.

1-9 поїздок: діє тариф 8 грн/поїздка;

10-19 поїздок: діє тариф 7,70 грн/поїздка;

20-29 поїздок: діє тариф 7,40 грн/поїздка;

30-39 поїздок: діє тариф 7,10 грн/поїздка;

40-49 поїздок: діє тариф 6,80 грн/поїздка;

50 та більше поїздок: діє тариф 6,50 грн/поїздка.

Також можна придбати проїзний на місяць.

Транспортна карта значно заощаджує час, оскільки не потрібно стояти в чергах до терміналів чи турнікетів з оплатою банківською карткою, адже з нею можна пройти через будь-який турнікет.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві водіям навіть без власного авто готові платити до 50 тисяч на місяць. На сайтах пошуку роботи можна знайти велику кількість подібних оголошень.