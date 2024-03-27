Ціни продовжують стрімко зростати: скільки коштує оренда квартир у Києві

Найдорожчі квартири у столиці здаються у Печерському районі

У Києві продовжує спостерігатись стабільне подорожчання вартості житла. Це стосується як первинного, так і вторинного ринку нерухомості. У зв’язку з цим вартість оренди квартир у столиці також знаходиться на досить високому рівні.

Експерти зазначають, що ціни вже зрівнялися з тими, що були зафіксовані до початку війни та продовжують поступово зростати. Про стан ринку нерухомості у Києві докладніше розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Загалом ціна на квартиру в столиці залежить від її розташування, поверху, інфраструктури, стану самого будинку та рівня комфорту.

Так, вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві становить у середньому 12-13 тисяч гривень на місяць. Ціна багато в чому залежить від району та наявності ремонту.

Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (30 000 гривень), Шевченківському (19 000 гривень) та Голосіївському (15 000 гривень) районах Києва.

Найдоступніші ж для оренди однокімнатні квартири можна знайти в Дніпровському (11 000 гривень), Святошинському ( 11 000 гривень ) та Деснянському (7 500 гривень) районах столиці.

Вартість оренди 1-кімнатних квартир у Києві по районах

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві становить у середньому 17 тисяч гривень на місяць. Ціна традиційно залежить від району, наявності ремонту та екологічної обстановки.

Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (38 300 гривень), Шевченківському (25 000 гривень) та Голосіївському (23 000 гривень) районах Києва.

Найдоступніші для оренди "двушки" можна знайти у Святошинському ( 14 000 гривень ), Дніпровському (12 000 гривень) та Деснянському (9 000 гривень ) районах столиці.

Вартість оренди "двушек" у Києві по районах

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