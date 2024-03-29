Ця київська фотоілюзія зламає вам мозок: кожен третій не бачить тут тварину

Перевірка сприйняття дійсності та ставлення до навколишнього світу

У популярній соціальній мережі київський фотограф опублікував цікавий знімок, який є справжньою фотоілюзією. Ця фотографія руйнує межі між реальністю та уявою, а також змушує увімкнути фантазію.

Фото, зроблене на Оболоні, зібрало велику кількість лайків та сподобалося киянам. Однак не всі змогли "обдурити свій мозок" та розгледіти у воді хижих тварин.

Так, столичний художник та фотограф Anatoliy Novichenko поділився у Фейсбук незвичайним знімком, який йому вдалося зробити в Оболонському районі Києва. Фотографію він підписав лаконічно: "Оболонські крокодили" і цим дописов спонукав своїх підписників напружити фантазію.

Справді, якщо придивитися, то сухі повалені дерева у водоймі на Оболоні нагадують крокодилів, що причаїлися у воді. А ви бачите силуети хижаків?

Варто відзначити, що автор незвичайного фото є худоником та працює у рекламній сфері. Чоловік захоплюється при цьому фотографією та регулярно ділиться цікавими та незвичайними знімками у своїх соціальних мережах.

Цікаво, що оптичні ілюзії в сучасному мистецтві перетворилися на цілу мистецьку течію — оп-арт, адже картинкою, зробленою за допомогою комп’ютера, давно вже нікого не здивувати. Тим привабливішими стають справжні фотографії, які створюють ілюзії та неможливі сюжети.

Завдяки фантазії та майстерності авторів нічим не примітна сцена з життя чи об’єкт перетворюються на фотоманіпуляцію, яка виглядає захоплюючою.

Автори подібних робіт використовують обман зору та цілеспрямовано викривляють візуальне сприйняття навколишніх предметів. Такий прийом дозволяє "обдурити мозок" глядачів і змушує їх повірити у існування "нереального".

Пропонуємо до вашої уваги кілька яскравих прикладів фотоілюзій:

Око у сливі раковини

Під колір довкілля

Колесо чи атракціон?

Стежка на рисовому полі

Сова в чашці чи кинуті в каву снеки?

Пограємо машинками?

Молочний водоспад

Гра у футбол

Смачна солодка вата

Раніше " Телеграф" розповідав про те, що у столиці спостерігається величезний ажіотаж навколо постановки "Конотопська відьма". Люди скаржаться на перекупників, які скуповують усі квитки, а потім продають їх за завищеною вартістю.