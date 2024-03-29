В Киеве подорожает стоимость транспортной карты: какой будет цена

Важная информация для всех столичных пассажиров

С понедельника, 1 апреля, в Киеве стоимость транспортной карты значительно увеличится. Городские власти объясняют такое решение повышением стоимости изготовления пластиковой карты с чипом.

Так, столичным пассажирам придется отдать за транспортную карту вместо 50 целых 75 гривен. Подробнее о повышении цен рассказали в пресс-службе КГГА.

Известно, что начиная с 1 апреля 2024 года стоимость транспортной карты составит 75 гривен вместо привычных 50 гривен. Увеличение стоимости — это вынужденный шаг из-за удорожания себестоимости изготовления карты.

"За последние два года существенно изменились цены на себестоимость самой пластиковой карты с чипом", — рассказали в КГГА.

Отмечается, что с 2019 года стоимость транспортной карты оставалась неизменной — 50 гривен. За это время был существенно расширен перечень транспортных продуктов и тарифов на все виды городского транспорта для удобства пассажиров. Речь идет о почасовых проездных, проездных с ограничением и без ограничения количества поездок, в частности для пассажиров льготных категорий — студентов и учащихся.

При этом подчеркивается, что стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева остается неизменной: в автобусе, трамвае, троллейбусе, метрополитене и фуникулере — одна поездка стоит 8 гривен, а в городской электричке — 15 гривен.

Что такое транспортная карта

Транспортная карта — это носитель единого электронного билета для оплаты проезда в общественном транспорте в Киеве. Этот универсальный Е-билет предназначен для бесконтактной оплаты проезда в метро и наземного транспорта. Пассажир подносит карту к терминалу, расположенному у двери или в салоне, – и устройство списывает деньги за поездку.

Единый электронный билет действует в пределах Киева. Транспортную карту можно купить на станции подземки и привязать к учетной записи киевлянина. Это позволит отслеживать состояние баланса и количество оставшихся поездок в режиме онлайн.

Где купить транспортную карту

в приложении Киев Цифровой

на сайте КП "ГИВЦ"

в терминалах самообслуживания е-билета и EasyPay

на станциях Киевского метрополитена

Транспортную карту можно привязать к учетной записи киевлянина. Это позволит отслеживать состояние баланса и количество оставшихся поездок в режиме онлайн.

Электронную транспортную карточку принимают:

метро;

автобусы;

трамваи;

троллейбусы;

электрички;

фуникулер.

Тарифы транспортной карты

Карта также имеет разные тарифы, поэтому можно выбрать тот, который подходит именно вам.

1-9 поездок: действует тариф 8 грн/поездка;

10-19 поездок: действует тариф 7,70 грн/поездка;

20-29 поездок: действует тариф 7,40 грн/поездка;

30-39 поездок: действует тариф 7,10 грн/поездка;

40-49 поездок: действует тариф 6,80 грн/поездка;

50 и более поездок: действует тариф 6,50 грн/поездка.

Также можно приобрести проездной на месяц.

Транспортная карта значительно экономит время, поскольку не нужно стоять в очередях к терминалам или турникетам с оплатой банковской картой, ведь с ней можно пройти через любой турникет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве водителям даже без собственного авто готовы платить до 50 тысяч в месяц. На сайтах по поиску работы можно найти большое количество подобных обьявлений.