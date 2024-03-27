Як оформити картку киянина: покрокова інструкція

"Картка киянина" — іменна багатофункціональна електронна муніципальна муніципальна пластикова картка

Інформаційно-телекомунікаційна система "Карта киянина" працює у столиці вже не перший рік. Однак багато людей досі не знають, що мають право оформити її та отримати низку пільг та знижок.

"Телеграф" розібрався, кому і навіщо потрібна "Карта киянина", де і як її оформити, а також якісь документи для цього потрібні.

Що таке "Картка киянина"

"Картка киянина" — іменна багатофункціональна електронна муніципальна муніципальна пластикова картка, яку можна отримати в рамках запровадженої в столиці інформаційно-телекомунікаційної системи.

Така картка:

є матеріальним носієм персональних даних особи

підтримує додатки, пов'язані з наданням та обліком заходів соціальної підтримки

є носієм інших інформаційних сервісів і послуг

По суті, вона є зручним інструментом, який дає змогу мешканцям міста Києва отримувати соціальну допомогу та знижки, а також спрощує доступ до різноманітних електронних сервісів столиці.

Хто має право на пільги

Отримати "Картку киянина" можуть тільки певні категорії громадян, які мають право на пільги:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них

військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій

особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, прирівняні до них

батьки військовослужбовців, які загинули або померли чи пропали безвісти під час проходження військової служби

особи, яким видано посвідчення бійця-добровольця та члени сімей загиблих (померлих) таких осіб

реабілітовані особи

ветерани військової служби

члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни

ветерани: органів внутрішніх справ, Національної поліції, Податкової міліції, Бюро економічної безпеки, Державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

постраждалі учасники Революції гідності

громадяни, віднесені до категорії I, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи

громадяни — учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії II

діти, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою

особи з інвалідністю I — II — III групи

діти з інвалідністю

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

діти з багатодітних сімей

батьки багатодітної сім'ї

пенсіонери за віком

непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю або престарілим, який досяг 80-річного віку

колишні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання

колишні малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю

З повним списком можна ознайомитися за посиланням.

Як оформити карту киянина

Згідно з рішенням Київської міської ради від 20.12.2018 № 549/6600 "Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина", для отримання муніципальної картки "Картка киянина" громадяни подають заяву до банку – учасника проекту "Муніципальна картка "Картка киянина" або іншого пункту оформлення та видачі муніципальних карток "Картка киянина".

На даний час реєстрацію та видачу зазначених карток здійснює учасник проекту — ПАТ "Державний ощадний банк України". Для оформлення "Муніципальної картки "Картка киянина" необхідно звертатися до найближчого відділення зазначеного банку.

Громадяни, які мають право на пільги, "Муніципальна картка "Картка киянина" мають право на безкоштовне розрахунково-касове обслуговування.

Які документи треба зібрати

До заяви додаються такі документи:

паспорт громадянина України або документ, який його замінює (оригінал);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті) (оригінал);

посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації (у разі наявності);

документи, що підтверджують право на отримання муніципальної картки "Картка киянина" (учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи тощо);

довідка про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, видана відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 590 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (за наявності).

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