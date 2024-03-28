Українська ню-модель дала поради чиновнику Кличко: дівчину підтримали у соцмережі (фото)

Анна Мінюкова на даний момент проживає в Києві

Ню-модель із Дніпра Ганна Мінюкова опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук емоційний пост, у якому вона дала поради голові київського Департаменту транспортної інфраструктури. На думку дівчини, він уже давно мав написати заяву на звільнення.

Крім цього Ганна розповіла про те, що б вона зробила якби обіймала посаду голови столичного Дептрансу. Варто зазначити, що у коментарях під постом, дівчині почали пророкувати політичну кар’єру та порадили їй поборотися за посаду заступника мера Києва.

Так, Ганна Мінюкова, яка є дипломованим інженером мостів і транспортних тунелів, розписала алгоритм дій для начальника київського Департаменту транспортної інфраструктури. Вона заявила, що на його місці давно звільнилася б.

Крім цього, Ганна зазначила, що вона запровадила б заборону на будівництво нових не стратегічно важливих мостів за наявності більш ніж 3 аварійних на балансі міста.

"Якби я була директором Дептрансу. Перше — написала б заяву на звільнення після такої кількості пр…бів. Ввела б заборону на будівництво нових не стратегічно важливих мостів за наявності більше, аніж 3 аварійних на балансі міста. Це про пріоритети(будівництво розвʼязки на Оболоні, яка могла ще почекати років 10)", — зазначила дівчина.

Також вона наголосила, що розумно було б зробити ухил на експлуатацію: заміна гідроізоляції, деформаційних швів, опорних частих, фарбування перил, заміна систем водовідведення тощо — згідно нормативів. Це щодо мостів, аналогічно з метрополітеном, трамвайними і тролейбусними мережами.

"Оптимізувала б ще роботу комунальних підприємств. Доклала б зусиль, аби об’єкти, якими користуються жителі міста, були на балансі міста та перебували у задовільному експлуатаційному стані (Дарницький міст). Оточила б себе професійними людьми з тих напрямків, у яких я не є експертом ", — резюмувала Ганна.

Варто зазначити, що в коментарях під постом багато хто підтримав дівчину і захопився її професіоналізмом. Їй почали пророкувати політичну кар’єру та побажали стати заступником Кличка чи навіть мером столиці:

Ганна Мінюкова — блогер із Дніпра, яка здобула популярність після спору з мером Дніпра Борисом Філатовим. Тоді інженер-мостобудівник за освітою вклинилася у протистояння президента та градоначальника, пообіцявши сфотографуватися оголеною на мосту у Дніпрі, якщо мер закінчить його реконструкцію вчасно.

На Новому мосту Дніпра дівчина зробила відверте фото, проте згодом вона відмовилася проводити ню-фотосесію, оскільки, за її словами, міст так і не було капітально відремонтовано.

Еротичне фото на мосту у Дніпрі

Скандальна популярність дозволила Ганні налагодити контакти з екс-міністром екології Ігорем Шевченком, екс-міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, а також познайомитися з багатьма топ-чиновниками з "Укравтодору", "Укрзалізниці" та й не лише.

У профілі дівчини є безліч фотографій із відомими політиками.

Ганна Мінюкова та колишній міністр екології Ігор Шевченко

Анна з мером Києва

Ганна Мінюкова та колишній глава Офісу президента Андрій Богдан

За словами Ганни, її знімки привертають увагу до плачевного стану інфраструктури у містах України. У своїх постах вона вказує на недоліки, які були допущені під час реконструкції деяких об’єктів, а також коментує резонансні події в країні.

За життям дівчини стежать тисячі фоловерів — вона є популярним блогером і позиціонує себе як "головну експертку з мостів".

Анна любить відверті фотосесії

Дівчина часто демонструє свою струнку фігуру

Ганну називають музою комунальників

Дівчина зараз викладає у столичному університеті

Раніше "Телеграф " розповідав про топові київські готелі, в яких зупиняються багатії. Номери тут коштують пристойних грошей, а інтер'єри дивують розкішшю.