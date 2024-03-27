Можна навіть без свого авто: у Києві водіям готові платити до 50 тисяч на місяць

Деякі роботодавці готові надати авто та компенсувати вартість палива

Незважаючи на те, що мінімальна зарплата в Україні все ще лишається на досить низькому рівні, представники деяких професій можуть розраховувати на гідну оплату праці. Наприклад, водіям у Києві готові платити близько 50 тисяч гривень на місяць.

На сайтах пошуку роботи можна знайти велику кількість подібних оголошень. Цікаво, що роботодавці готові взяти як кандидата із власним авто, так і надати претенденту корпоративний транспорт.

Редакція "Телеграфа" вирішила зібрати найпривабливіші вакансії, які обіцяють водіям зарплатню від 35 тисяч гривень у Києві.

Водій таксі в Києві

Всім охочим пропонують попрацювати водієм у службі таксі. Є вакансії, які передбачають наявність у кандидата власного авто, а є такі вакансії, які пропонують взяти авто на прокат.

Вимоги до кандидатів:

наявність чинного посвідчення водія категорії В;

досвід керування від 1 року;

наявність смартфона

Зарплата : від 35 000 гривень.

Водій евакуатора

До обов’язків претендента входить регулярне перевезення транспортних засобів на евакуаторі з місця аварії до місця призначення, виконання надійного та безпечного зв’язку з диспетчером, а також виконання інших завдань, що відповідають професійним здібностям водія евакуатора.

Вимоги до кандидатів:

наявність водійського посвідчення категорії "С,С1";

досвід роботи на вантажівках не менше 2 років;

знання техніки безпеки та правил дорожнього руху;

готовність до роботи у ненормований робочий графік та у вихідні дні;

Зарплата : від 40 000 гривень.

Кур’єр

Усі охочі можуть спробувати свої сили у ролі кур’єра. Вам необхідно буде доставляти різні товари за вказаними адресами. Кандидатам пропонують працювати як на своїх авто, так і транспорті фірми.

В оголошеннях про роботу кур’єром наголошується, що від чоловіків військовий квиток чи приписне не вимагається.

Вимоги до кандидатів:

пунктуальність та відповідальність

наявність чинного посвідчення водія

знання правил дорожнього руху

наявність смартфона

Зарплата: до 50 000 грн.

Які навички потрібні водієві

посвідчення водія тієї категорії, яка дозволяє керувати авто в залежності від його габаритів.

базові знання автомеханіки

добре орієнтуватися біля.

Професійний водій також повинен мати бездоганну здатність до концентрації та емоційної стійкості.

Переваги та недоліки у роботі водія

Професія водія не потребує постійного саморозвитку чи підвищення кваліфікації. Головне — стежити за змінами та поправками до правил дорожнього руху.

Робота водія не потребує фізичних навантажень, а щоб стати водієм, не потрібно мати вищу освіту — достатньо закінчити автошколу та отримати посвідчення потрібної категорії.

З основних недоліків роботи можна виділити малоактивний спосіб життя, ненормований робочий день і відсутність кар’єрного зростання, оскільки в цій сфері практично неможливе просування кар’єрними сходами.

Якщо ви хочете працювати водієм, будьте готові до роботи у вихідні чи святкові дні.

Раніше "Телеграф" розповідав про найкращі вакансії для студентів у Києві із зарплатою близько 50 тисяч гривень. За бажання у столиці можна заробляти пристойні гроші навіть без досвіду роботи.