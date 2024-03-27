Можна навіть без свого авто: у Києві водіям готові платити до 50 тисяч на місяць
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Деякі роботодавці готові надати авто та компенсувати вартість палива
Незважаючи на те, що мінімальна зарплата в Україні все ще лишається на досить низькому рівні, представники деяких професій можуть розраховувати на гідну оплату праці. Наприклад, водіям у Києві готові платити близько 50 тисяч гривень на місяць.
На сайтах пошуку роботи можна знайти велику кількість подібних оголошень. Цікаво, що роботодавці готові взяти як кандидата із власним авто, так і надати претенденту корпоративний транспорт.
Редакція "Телеграфа" вирішила зібрати найпривабливіші вакансії, які обіцяють водіям зарплатню від 35 тисяч гривень у Києві.
Водій таксі в Києві
Всім охочим пропонують попрацювати водієм у службі таксі. Є вакансії, які передбачають наявність у кандидата власного авто, а є такі вакансії, які пропонують взяти авто на прокат.
Вимоги до кандидатів:
- наявність чинного посвідчення водія категорії В;
- досвід керування від 1 року;
- наявність смартфона
Зарплата : від 35 000 гривень.
Водій евакуатора
До обов’язків претендента входить регулярне перевезення транспортних засобів на евакуаторі з місця аварії до місця призначення, виконання надійного та безпечного зв’язку з диспетчером, а також виконання інших завдань, що відповідають професійним здібностям водія евакуатора.
Вимоги до кандидатів:
- наявність водійського посвідчення категорії "С,С1";
- досвід роботи на вантажівках не менше 2 років;
- знання техніки безпеки та правил дорожнього руху;
- готовність до роботи у ненормований робочий графік та у вихідні дні;
Зарплата : від 40 000 гривень.
Кур’єр
Усі охочі можуть спробувати свої сили у ролі кур’єра. Вам необхідно буде доставляти різні товари за вказаними адресами. Кандидатам пропонують працювати як на своїх авто, так і транспорті фірми.
В оголошеннях про роботу кур’єром наголошується, що від чоловіків військовий квиток чи приписне не вимагається.
Вимоги до кандидатів:
- пунктуальність та відповідальність
- наявність чинного посвідчення водія
- знання правил дорожнього руху
- наявність смартфона
Зарплата: до 50 000 грн.
Які навички потрібні водієві
- посвідчення водія тієї категорії, яка дозволяє керувати авто в залежності від його габаритів.
- базові знання автомеханіки
- добре орієнтуватися біля.
Професійний водій також повинен мати бездоганну здатність до концентрації та емоційної стійкості.
Переваги та недоліки у роботі водія
Професія водія не потребує постійного саморозвитку чи підвищення кваліфікації. Головне — стежити за змінами та поправками до правил дорожнього руху.
Робота водія не потребує фізичних навантажень, а щоб стати водієм, не потрібно мати вищу освіту — достатньо закінчити автошколу та отримати посвідчення потрібної категорії.
З основних недоліків роботи можна виділити малоактивний спосіб життя, ненормований робочий день і відсутність кар’єрного зростання, оскільки в цій сфері практично неможливе просування кар’єрними сходами.
Якщо ви хочете працювати водієм, будьте готові до роботи у вихідні чи святкові дні.
Раніше "Телеграф" розповідав про найкращі вакансії для студентів у Києві із зарплатою близько 50 тисяч гривень. За бажання у столиці можна заробляти пристойні гроші навіть без досвіду роботи.