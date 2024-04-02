Без досвіду та з проживанням: у Києві пропонують роботу для пенсіонерів

Деякі роботодавці з радістю готові взяти до себе в команду пенсіонера

Незважаючи на те, що мінімальна зарплата в Україні все ще лишається на досить низькому рівні, представники деяких професій можуть розраховувати на гідну оплату праці. І це стосується не лише молодих спеціалістів, а й людей на пенсії.

На сайтах пошуку роботи можна знайти велику кількість подібних оголошень. Цікаво, що роботодавці готові взяти до себе команду як жінок, так і чоловіків пенсійного віку.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати найпривабливіші вакансії, які обіцяють пенсіонерам у Києві непогану зарплатню та навіть безкоштовне проживання.

Комендант у хостел

Ця посада відіграє велику роль, оскільки адміністратор є "обличчям" компанії чи готелю і завжди першим зустрічає гостей. На посаду коменданта готові взяти пенсіонера з активною життєвою позицією, відкритістю та вмінням знаходити спільну мову з різними типами клієнтів.

Готові взяти людину без досвіду роботи та надати кандидату безкоштовне житло.

Вимоги до кандидатів:

доброзичливість та вміння створювати гарні стосунки з колегами та гостями

відсутність шкідливих звичок

Зарплата: від 8 тисяч гривень

Двірник – затребувана професія

Двірник, комплексний працівник

Пенсіонерам у Києві пропонують попрацювати двірником чи комплексним працівником. До обов’язків входитиме прибирання прибудинкової території в ОСББ та дотримання чистоти та порядку на майданчику де розміщені сміттєві баки.

Також необхідно чистити смітники біля лавок, стригти кущі раз на рік, поливати зелені насадження в літній період та виконувати дрібні доручення.

Вимоги до кандидатів:

відсутність шкідливих звичок

пунктуальність

відповідальність

Зарплата: від 9 200 гривень

Кухар-заготівельник

Також пенсіонери можуть спробувати себе в ролі заготівельників напівфабрикатів — пасти та равіолі. Для цього необхідно мати досвід роботи в борошняному цеху або мати бажання навчитися працювати з тестом та сучасним обладнанням – пастомашиною.

Кандидати готові всьому навчити. Також співробітників безкоштовно годують та щотижня виплачують зарплату.

Вимоги до кандидатів:

бажано досвід роботи в борошняному цеху, чи бажання навчитися працювати із сучасними технологіями

контроль чистоти у цеху.

Зарплата: 20 тисяч гривень

Водій таксі

Всім охочим пропонують попрацювати водієм у службі таксі. Є вакансії, які передбачають наявність у кандидата власного авто, а є й такі вакансії, які пропонують взяти авто на прокат.

Вимоги до кандидатів:

наявність чинного посвідчення водія категорії В;

досвід керування від 1 року;

наявність смартфона

Зарплата : від 35 000 гривень

Водієм таксі легко може працювати пенсіонер

Оператор call-центру

На такі вакансії охоче беруть комунікабельних пенсіонерів і всьому обіцяють навчити на місці лише за кілька тижнів. Як правило, оператори call-центру приймають вхідні дзвінки, надають інформацію про продукти та послуги компанії, оформляють заявки/замовлення, обробляють запити клієнтів із сайту.

Оператори колл-центрів також можуть здійснювати і вихідні дзвінки, щоб залучати потенційних клієнтів, інформувати клієнтів про нові послуги чи акції, проводити анкетування чи опитування.

Вимоги до кандидатів:

здатність до навчання та бажання розвиватися;

кмітливість та організованість;

активна життєва позиція;

спрямованість на результат;

позитив у спілкуванні з клієнтами.

Зарплата: від 12 000 гривень

Слюсар-ремонтник

Затребувана робота слюсарів. Кандидатам готові запропонувати гнучкий графік, своєчасну виплату зарплати та навчання. Пенсіонерів із досвідом роботи охоче запрошують на цю посаду у Києві.

Вимоги до кандидатів:

активність, цілеспрямованість та бажання досягати високих результатів

бажання навчатися

вміння працювати зі слюсарним інструментом

навички роботи з електроінструментом

бажання зростати та розвиватися

відповідальність, пунктуальність

відсутність шкідливих звичок

Зарплата: близько 20 000 гривень

Вакансії швачки дуже поширені

Швачка

На швейні виробництва готові взяти активну швачку, яка хоче продовжувати працювати навіть після пенсії. Вітається досвід роботи, проте кандидатів із недостатньою кваліфікацією обіцяють усьому навчити на місці.

На виробництві є нове промислове обладнання, включаючи машинки спеціального призначення, такі як петельна машина, ґудзична машина, поясна машина, прес для дублювання деталей та вакуумний стіл для прасування.

Вимоги до кандидатів:

прагнення розвиватися та вчитися новому

пунктуальність

відповідальність

Зарплата: від 20 000 гривень

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що водіям у Києві готові платити близько 50 тисяч гривень на місяць. Цікаво, що роботодавці готові взяти як кандидата із власним авто, так і надати претенденту на корпоративний транспорт.