В Киеве началось нашествие змей: что нужно знать и как уберечься от укуса (видео)

Главное — это соблюдать спокойствие и не трогать пресмыкающихся

В Оболонском районе Киева наблюдается активизация пресмыкающихся. Так, на территории парка Муромец люди заметили змей, которые ползают по дорожкам и сбиваются в клубки.

Специалисты отмечают, что с наступлением тепла змеи действително активизируются и все-чаще покидают свои укрытия. Жителей и гостей Киева, при этом просят сохранять спокойствие и помнить о том, что шанс встретить ядовитую змею в черте города крайне мал.

Так, с приходом весны в парках столицы люди начали замечать змей, которые сбиваются в клубки и греются на солнце. При виде пресмыкающихся следует соблюдать спокойствие и как можно быстрее отойти в сторону.

Как правило, змеи не атакуют человека первыми если чувствуют себя в безопасности. Поэтому специалисты рекомендуют вести себя спокойно и не делать резких движений.

Кроме этого следует помнить о том, что встретить ядовитую змею (гадюку) в черте города практически невозможно. Зачастую люди наталкиваются на ужей, которые являются полностью безобидными.

Какие змеи водятся в черте Киева

Всего в Киеве, как говорят специалисты, можно встретить три-четыре вида змей: ужа водяного и ужа обыкновенного, полоза, а также лесную гадюку (ядовита). Эти виды водятся в лесах и заболоченных водоемах.

Гадюки в черте города практически не встречаются, а вот ужи — обычное явление для каждого из районов столицы. Их можно встретить в центральных парках, возле водоемов и лесополосах.

Как избежать укуса змеи

Обычно они при встрече с человеком змеи пытаются скрыться, стремительно уползая в укрытие. Кусает змея в основном только в тех случаях, когда ее начинают дразнить и беспокоить.

При встрече со змеей следует соблюдать следующие рекомендации:

Если вы решили присесть и отдохнуть, палкой проверьте, нет ли поблизости змеи.

Если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти.

Если змея приняла позу угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих змею движений! Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее.

Не убегайте от встретившейся змеи — можно наступить на незамеченную другую.

Не пытайтесь ловить змей или играть с ними.

Ядовиты и только что вылупившиеся из яйца детеныши змей.

Следует соблюдать осторожность в обращении с мертвыми змеями, у некоторых из них яд сохраняет свои свойства долгое время.

Как распознать змею

Что делать, если вас укусила змея?

Укус гадюки сразу же вызывает сильную, нарастающую боль. На месте поражения обычно заметны две алые точки — следы ядовитых зубов. Вскоре появляются сильный отек. Наблюдается повышенная кровоточивость в области укуса. Кожа конечности и туловища приобретает синюшный или аспидно-серый оттенок.

Общие симптомы отравления наступают, как правило, спустя 15 — 20 минут. Это – общая слабость, головокружение, вялость, сонливость, тошнота, иногда рвота, одышка, учащение пульса. Смертельные случаи очень редки.

В связи с быстрым развитием токсического эффекта большое значение имеют меры первой помощи. При этом старайтесь как можно быстрее попасть в больницу, ведь только врач сможет оказать необходимую помощь.

Если до больницы далеко, окажите первую помощь пострадавшему, придерживаясь нескольких простых правил:

покой и минимум движений;

давайте много воды;

место укуса обработайте антисептиком;

снимите с пораженной конечности всю одежду, украшения или обувь;

если есть, выпейте 1-2 таблетки лекарства от аллергии;

приложите к ране лед, обернутый в ткань;

при транспортировке положите конечность на повышение;

нельзя высасывать яд: таким образом вероятность заражения увеличивается, к тому же опасности подвергается и человек, у которого яд оказался во рту (отсасывать яд можно, только если в ближайшие часы невозможно получить медицинскую помощь);

не накладывайте жгут;

не прижигайте рану;

нельзя употреблять алкоголь.

Что делать при укусе змеи

Уже в больнице пострадавшему должны ввести антитоксин. Помните, что правильная и своевременно оказанная первая помощь с последующей госпитализацией обеспечит пострадавшему от укуса быстрое выздоровление и восстановление всех функций организма.

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