У Києві частково зникло світло: що трапилося

У Бучанському районі досі нема електроенергії

У Святошинському районі Києва частково зникло електропостачання. Зазначається, що трапилась локальна аварія.

Про це повідомляє "ДТЕК". Також є повідомлення про перебої в Бучанському районі, зокрема в Коцюбинському.

"В ці хвилини переключаємо домівки за резервними джерелами живлення", — зазначається у повідомлені.

За прогнозами енергетиків, світло з'явиться впродовж найближчих двох годин.

У телеграмі мешканці столиці пишуть, що електроенергії нема на Академмістечку і в Новобіличах.

Дехто пише, що світло вимикали всього на декілька хвилин.

Також нема електропостачання в Петропавлівській Борщагівці. Немає світла і в районі Південної Борщагівки.

В деяких будинках вже з'явилося світло. Інші пишуть, що досі без електропостачання на вулицях Рахманінова і Генерала Наумова.

Нема електроенергії на Кільцевій дорозі.

Поки що офіційної інформації немає.

Райони без світла на карті

Також "Укренерго" повідомляє про дефіцит в енергосистемі. На ранок зафіксовано споживання на 10% вище, ніж за минулу добу.

"Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів", — йдеться у повідомлені.

Компанія закликає економно використовувати електроенергію. Для цього використовуйте енергомісткі прилади не в пікові години навантаження, які припадають на 19:00-22:00, а вночі або вранці.

Раніше "Телеграф" писав, що рівень води у Дніпрі продовжує підвищуватися. За останню добу вода встигла піднятися на 36 сантиметрів.