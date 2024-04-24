Метро в Києві може провалитись в самісінькому центрі: що говорять у Кличка

Через бюрократичні суперечки та непорозуміння з повноваженнями на замороженому будівництві в районі Поштової площі з'явилась загроза нового колапсу

У Києві, ймовірно, виникла іще одна проблемна точка, яка може загрожувати небезпечному підтопленню та аварії на синій гілці метрополітену в районі Поштової площі. Про це на засіданні тимчасової спеціальної комісії (ТСК) по проблемним питанням в столиці у вівторок, 23 квітня, заявила народна депутатка, архітекторка Ганна Бондар (обиралась у ВР на столичному окрузі №220 від "Слуг народу").

– Мені здається, що стан станції "Поштова площа" не дуже гарний, і це пов'язано із замороженим будівництвом на площі… Ситуація, яка склалася, може призвести до затоплення ґрунтовими водами підземного простору Поштової площі, знищення знахідок археологічних досліджень, підвалів оточуючих будівель тощо. Внаслідок підйому підземних вод відбудеться повне замочування ґрунтовими масами будівельного майданчика зі зміною фізико-механічних характеристик ґрунтів, що призведе до додаткових деформацій не тільки прилеглих будівель, а й просідання тунелів метрополітену і фундаментів, – заявила парламентарка.

За її словами, є підозра, що з об'єкту замороженого будівництва під Поштовою площею протягом п'яти років не відкачувалася вода, а стан тимчасових укріплюючих конструкцій та комунікацій за цей час став аварійним. Відтак окрім загрози зсуву та руйнувань в цій локації ще й постає питання безпеки людей, які проходять чи проїжджають на Поштовій площі, а також пересуваються в метро.

Зоні на Поштовій площі загрожує зсув

Своєю чергою заступник голови КМДА, ексочільник Подільської РДА Валентин Мондриївський зазначив, що у ситуації з Поштовою площею існує низка бюрократичних моментів, і водночас в контексті повноважень міської влади і державних органів залишається і окрема зона відповідальності держави.

— Тут мова йде не тільки про відповідальність управління протиаварійних робіт для підтримки схилу, чи роботи метрополітену, або дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд (які є одними із суб'єктів цього складного інвестиційного проєкту), а говориться у тому числі про відповідну постанову Ради. Тому що цей документ говорить зокрема про археологію, яка там є (яку знайшли під час реалізації цього проєкту). Але моменти реалізації археологічних знахідок (того, що там є під землею), консервації, подальшої розробки і утримання археології, — це питання держави. Тому що там є культурна складова, за яку відповідають Міністерство культури та Інститут археології НАН України. Мова йде не про Київ чи конкретне комунальне або держпідприємство, а й про цю постанову, яка частково зв'язує нам руки, щоб реалізовувати питання безпеки. І не має значення, хто це буде робити. Тому просив би не політизувати це питання, — сказав він.

Секретар Київради Володимир Бондаренко додав, що загалом у публічному просторі часом нібито лунає чимало маніпуляцій довкола теми "аварій" метро, а міська влада через це опинилася у певній ролі постійного спростовувача фейків.

— Волога в тунелі метрополітену, в підземні приміщення метро або на станції — так чи інакше потрапляє. Але це не означає, що це вже аварійна чи критична ситуація. Це не означає, що треба закривати якусь станцію метро або перекривати певний відрізок тунелю. Що стосується обмеження руху між станціями "Либідська" і "Деміївська", то його ввели для попередження надзвичайної ситуації… Нам всім треба перед тим, як говоримо, що закриють якусь станцію (чи щось не досліджувалось), разом думати, як ми це говоримо, щоб не налякати наших містян, — відмітив Бондаренко.

Водночас голова ТСК, нардеп Віталій Безгін (фракція "СН") на засіданні запропонував нардепам, представникам міської влади і активістам особисто "без цирків" перевірити, чи все ж таки аварійна зараз ситуація під Поштовою площею, чи ні.

"Поштова Площа. Чи є ризик катастрофічної ситуації? На думку активістів та експертів — так, на думку київської міської влади — ні. Але ми не вправі наражати киян на небезпеку, тому домовились із Володимиром Бондаренком разом спуститись на об'єкт найближчим часом, разом з представниками ТСК, та побачити все на власні очі. Ми не можемо допустити навіть потенційної катастрофи у місті", — заявив Безгін після засідання комісії.

Як повідомлялось, напередодні голова КМДА Віталій Кличко не прийшов на засідання ТСК по Києву, заявивши, що експертів, яких залучає комісія для обговорення, — "це нефахові блогери і шоумени не першого ґатунку". А перед самим засіданням комісії сталася штовханина між нардепом Безгіним та співголовою фракції УДАР у Київраді Дмитром Білоцерковцем.

"Телеграф" також писав, що днями в Оболонському районі Києва пасажири звернули увагу на те, в якому стані знаходиться підземний перехід на станції метро "Оболонь". Там на стелі виднілися тріщини та плями, а штукатурка буквально падала на голови людей.