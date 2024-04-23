Вбита квартира в оренду в Києві — гірше тільки в підземному переході (фото)

Житло має дивне планування

У Києві на оренду виставили однокімнатну квартиру, яка, м'яко кажучи, не в найкращому стані. За 5500 грн на місяць орендарі можуть отримати житло без ремонту, з застарілими меблями та сантехнікою.

Також до вартості оренди додається оплата комунальних послуг. "Телеграф" розглянув, що пропонують за такі гроші.

Спальня

Знаходиться однокімнатна квартира на лівому березі столиці у Дніпровському районі. До станції метро "Чернігівська" 7-10 хвилин пішки.

Старі меблі

Цегляний чотириповерховий будинок, перший поверх. Стеля доволі висока — 2,8 метрів. Балкона нема. Як зазначає рієлтор, планування трохи дивне для сучасних уявлень — вхід у душ з кухні.

Ванна кімната

Загальна площа приміщення 25 кв.м. Площа кухні — 5 кв.м.

Кухня

Є холодильник, пральна машина, два дивани. Бойлера нема.

Коридор

Ремонту квартира давно не бачила. На фото видно обдерті стіни й двері.

Передпокій

На підлозі скрипучий радянський паркет. Меблі та сантехніка теж не в кращому стані.

Санвузол

Також рієлтор вказує, що є комісійні в розмірі 50%, тобто 2750 гривень. Оренду потрібно сплатити одразу за два місяці — перший та останній.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві продають шикарну квартиру за 6 мільйонів доларів. Розкішні апартаменти розташовані в ЖК Diamond Hill в Печерському районі столиці.