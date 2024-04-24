Долар скакає: актуальний курс валют у Києві
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Євро піднявся на декілька копійок
На валютному ринку України почалися коливання. За останні дні долар встиг і подорожчати — перевалив за 40 гривень, і упасти майже на 40 копійок. За цю добу американська валюта піднялася, але непомітно.
Ціна на євро також коливається. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 24 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,58 грн
Євро (EUR): 42,26 грн
Злотий (PLN): 9,79 грн
Канадський долар (CAD): 28,88 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,44 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,79 грн
Євро (EUR): 42,80 грн
Злотий (PLN): 9,86 грн
Канадський долар (CAD): 29,12 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,63 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара піднявся на десяток копійок.
Купівля: 39,70 грн
Продаж: 39,85 грн
Раніше "Телеграф" писав, що буде з курсом долара цього тижня. У період 23-26 квітня в Україні на міжбанку та готівковому ринку будуть постійно коливатись показники.