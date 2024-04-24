В Киеве частично исчез свет: что случилось

В Бучанском районе до сих пор нет электроэнергии

В Святошинском районе Киева частично исчезло электроснабжение. Отмечается, что произошла локальная авария.

Об этом сообщает "ДТЭК". Также есть сообщения о перебоях в Бучанском районе, в частности, в Коцюбинском.

"В эти минуты переключаем дома по резервным источникам питания", — отмечается в сообщении.

По прогнозам энергетиков, свет появится в ближайшие два часа.

В телеграме жители столицы пишут, что электроэнергии нет на Академгородке и в Новобеличах.

Некоторые пишут, что свет выключали всего на несколько минут.

Также нет электроснабжения в Петропавловской Борщаговке. Нет света и в районе Южной Борщаговки.

В некоторых домах уже появился свет. Остальные пишут, что до сих пор без электроснабжения на улицах Рахманинова и Генерала Наумова.

Нет электроэнергии на Окружной дороге.

Пока что официальной информации нет.

Районы без света на карте

Также "Укрэнерго" сообщает о дефиците в энергосистеме. На утро зафиксировано потребление на 10% выше, чем за прошедшие сутки.

"Из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей", — говорится в сообщении.

Компания призывает экономно использовать электроэнергию. Для этого используйте энергоемкие приборы не в пиковые часы погрузки, которые приходятся на 19:00-22:00, а ночью или утром.

Ранее "Телеграф" писал, что уровень воды в Днепре продолжает повышаться. За последние сутки вода успела подняться на 36 сантиметров.