В Киеве частично исчез свет: что случилось
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В Бучанском районе до сих пор нет электроэнергии
В Святошинском районе Киева частично исчезло электроснабжение. Отмечается, что произошла локальная авария.
Об этом сообщает "ДТЭК". Также есть сообщения о перебоях в Бучанском районе, в частности, в Коцюбинском.
"В эти минуты переключаем дома по резервным источникам питания", — отмечается в сообщении.
По прогнозам энергетиков, свет появится в ближайшие два часа.
В телеграме жители столицы пишут, что электроэнергии нет на Академгородке и в Новобеличах.
Некоторые пишут, что свет выключали всего на несколько минут.
Также нет электроснабжения в Петропавловской Борщаговке. Нет света и в районе Южной Борщаговки.
В некоторых домах уже появился свет. Остальные пишут, что до сих пор без электроснабжения на улицах Рахманинова и Генерала Наумова.
Нет электроэнергии на Окружной дороге.
Пока что официальной информации нет.
Также "Укрэнерго" сообщает о дефиците в энергосистеме. На утро зафиксировано потребление на 10% выше, чем за прошедшие сутки.
"Из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей", — говорится в сообщении.
Компания призывает экономно использовать электроэнергию. Для этого используйте энергоемкие приборы не в пиковые часы погрузки, которые приходятся на 19:00-22:00, а ночью или утром.
Ранее "Телеграф" писал, что уровень воды в Днепре продолжает повышаться. За последние сутки вода успела подняться на 36 сантиметров.