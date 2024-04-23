Київ затоплює: рівень води у Дніпрі продовжує підвищуватися (фото)

На даний момент причин для занепокоєння немає

У межах Києва спостерігається стрімке підвищення рівня води у річці Дніпро. За останню добу вода встигла піднятися на 36 сантиметрів і станом на вівторок, 23 квітня, рівень річки становить 636 сантиметрів.

У зв’язку з цим містом було оголошено І (жовтий) рівень небезпеки гідрологічних явищ. Про це розповіли у прес-службі КМВА.

Так, у Києві спостерігається різке підвищення рівня води у Дніпрі. Усього за добу вода встигла піднятися на 36 сантиметрів і рівень річки опинився на позначці 636 сантиметрів над "0".

Рівень води у Дніпрі продовжує підвищуватися

За даними моніторингу, це найвищий рівень води цієї весни. У зв’язку з цим містом було оголошено І (жовтий) рівень небезпеки гідрологічних явищ. Однак на даний момент повінь Києву загрози не несе і причин для занепокоєння немає.

Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти та житлові масиві столиці поза небезпекою.

Рівень води у Дніпрі продовжує підвищуватися

Рівень води у Дніпрі продовжує підвищуватися

Рівень води у Дніпрі продовжує підвищуватися

Температура води у Дніпрі становить 12 градусів С. Моніторинг цьогорічного водопілля триває.

Варто зазначити, що минулого року найвищий показник 23 квітня становив 603 см над нулем.

Рівень води у Дніпрі продовжує підвищуватися

Для довідки: Водопілля — це фаза водного режиму річки, яка щорічно повторюється в даних кліматичних умовах в один і той же сезон, що характеризується високим і тривалим підйомом рівня води.

До небезпечних (стихійних) гідрологічних явищ відносяться явища (при повені, паводках тощо), що супроводжуються високим рівнем води у водоймах (озерах, водосховищах, ставках) та водотоках (річках, каналах, струмках), що перевищують величини особливо небезпечних (критичних) рівнів води для конкретних населених пунктів та господарських об’єктів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи розпочнеться у Києві пляжний сезон. Влада столиці просить людей подбати про власну безпеку і бути відповідальними.