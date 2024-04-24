У Києві пройшов "грязьовий" дощ: у чому причина та чи є небезпека (відео)

Активний циклон прийшов із південно-західної Європи

У середу, 24 квітня, пил із Сахари, який напередодні накрив Грецію, дістався території України і в Києві пройшов "жовтий" дощ, який здивував мешканців і гостей столиці. На думку фахівців, пил в атмосфері над нашою країною залишатиметься аж до п’ятниці.

Пилові частинки вже накрили південні та центральні регіони і поширюватимуться далі на північ. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у Фейсбуку.

Так, активний циклон із південно-західної Європи висотними потоками приніс пил та пісок із Сахари. У деяких районах України це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі матимуть "брудний" колір.

Саме такий "грязьовий" дощ, який викликав пил із Сахари, і пройшов у Києві. Такі опади можуть забруднювати верхній одяг, а також залишити розводи на поверхнях автомобілів та рослин.

Синоптики зазначають, що оскільки на більшій частині країни сьогодні прогнозуються дощі, вони перехоплять частинки пилу краплями води в хмарах та опадах, тож пил із Сахари швидше вимиватиметься з атмосфери.

"Пил залишатиметься в атмосфері над Україною до п'ятниці, а з п'ятниці на суботу відступить на схід і атмосфера очиститься", — ідеться в повідомленні.

Синоптики також зауважили, що перевищення гранично допустимих концентрацій завислих речовин не зафіксовано. Це означає, що "грязьові" опади не несуть шкоди для людини і тварин.

Пил із Сахари накрила Україну

Як відомо, пилова буря — це атмосферне явище у вигляді перенесення пилу (великих кількостей пилу, частинок ґрунту, піщинок) вітром із земної поверхні в шарі заввишки кілька метрів із помітним погіршенням горизонтальної видимості.

Під час цього спостерігається підйом пилу (піску) в повітря і одночасно осідання пилу на великій території. Залежно від кольору ґрунту в даному регіоні, віддалені предмети набувають сіруватого, жовтуватого або червонуватого відтінку. Виникає зазвичай на сухій поверхні ґрунту при швидкості вітру 10 м/с і більше. Поширені в пустелях, напівпустелях, в орних степах, де дмуть сильні вітри.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві очікуються магнітні бурі. Зазвичай слабкі бурі не надають значного впливу самопочуття людей. Однак метеозалежні люди можуть відчувати деякі симптоми, такі як головний біль, слабкість, запаморочення.