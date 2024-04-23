Без досвіду та з проживанням: яку роботу пропонують у Києві зі щоденною оплатою

Деякі столичні роботодавці готові щодня розраховуватись зі своїми співробітниками

Незважаючи на те, що мінімальна зарплата в Україні все ще лишається на досить низькому рівні, представники деяких професій можуть розраховувати на гідну оплату праці. Роботодавці готові брати до себе в команду людей різного віку та щодня виплачувати працівникам заробітну плату.

На сайтах з пошуку роботи можна знайти вакансії, в яких пропонується різноманітна робота для кандидатів навіть без профільної освіти. Цікаво, що роботодавці готові брати до себе в команду жінок, чоловіків, студентів та пенсіонерів.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати найцікавіші вакансії, які пропонують усім зацікавленим у Києві непогану зарплатню із щоденними виплатами та навіть проживання.

Різноробочий

У Києві є безліч вакансій для людей без досвіду роботи та профільної освіти. Усі бажаючі можуть спробувати свої сили в якості різноробочого.

Кандидатам готові надати житло. Зарплата виплачується наприкінці кожного робочого дня.

Вимоги до кандидатів:

відповідальність

пунктуальність

відсутність шкідливих звичок

Зарплата: від 24 тисяч гривень на місяць

Кур’єр на доставку документів

На повний робочий день у Києві можна влаштуватися кур’єром. До обов’язків входитиме доставка документів та різних накладних. Графік: 5/2 з 11:00 до 17:00.

Готові взяти людину без досвіду, студента та підлітка. Оплата наприкінці кожного робочого дня.

Вимоги до кандидатів:

відповідальність

пунктуальність

відсутність шкідливих звичок

Зарплата: від 25 тисяч гривень на місяць

Офіціант у караоке-лаунж

У молодий колектив караке-лаунж ONE HUNDRED потрібні позитивні, енергійні співробітники. Кандидатам готові запропонувати приємний графік роботи – 3-4 дні на тиждень та щоденний розрахунок. Готові взяти студента.

Вимоги до кандидатів:

позитивний настрій

пунктуальність

грамотно поставлена мова

бажання вчитися та розвиватися

приваблива зовнішність

умінням працювати у колективі

Зарплата: від 30 тисяч гривень на місяць

Промоутер

У Києві потрібні на роботу промоутери. Претендентам готові надати житло. Оплату обіцяють наприкінці кожного робочого дня — згідно з оголошенням у день промоутер зароблятиме 1500 гривень. Усьому навчають у процесі роботи.

Графік: 6/1 з 08:00 до 18:00.

Завдання, які виконують промоутери: роздача листівок, рекламних матеріалів, консультування щодо конкретного продукту і таке інше.

Вимоги до кандидатів:

пунктуальність

відповідальність

доброзичливість

бажання вчитися та розвиватися

Зарплата: від 23 180 гривень на місяць

Будівельник

У столиці всі охочі можуть спробувати свої сили на будівництві. До обов’язків кандидата входитиме виконання будівельних робіт згідно з вказівками керівника.

Обов’язковою умовою є дотримання правил безпеки на будівельному майданчику. Зарплати виплачують щодня. Роботодавці обіцяють гнучкий графік роботи та можливість професійного зростання та навчання.

Вимоги до кандидатів:

гарна фізична форма

пунктуальність

відповідальність

бажання вчитися та розвиватися у будівельній галузі.

Зарплата: від 20 тисяч гривень на місяць

Адміністратор обробки інтернет заявок

Суть роботи — допомога менеджеру в обробці вхідних повідомлень та розсортування листів за категоріями. Зайнятість — підбирається на співбесіді. Зарплату виплачують наприкінці кожного робочого дня. Ставка за зміну – 1100 гривень.

Вимоги до кандидатів:

пунктуальність

відповідальність

бажання розвиватися

уважність

Зарплата: 30 тисяч гривень на місяць

Майстер манікюру та педикюру

У Києві до студії мережі NUDE nailsbar набирають майстрів манікюру та педикюру. Оплата за кожну зміну — 40% від вартості послуг (від 1500 — 2000 грн/зміна). Робота на матеріалах та обладнанні студії, всі одноразові розхідники, дотримання норм 3-ступінчастої стерилізації інструментів.

Вимоги до кандидатів:

професійне виконання манікюру/педикюру в популярних техніках — класика, комбі, апарат

досвід роботи від 6 міс

знання санітарних норм та правил гігієни

відповідальність

пунктуальність

комунікабельність

акуратність

Зарплата: 30 тисяч гривень на місяць

Водій на авто компанії (паливо за рахунок компанії)

Кандидатам пропонують гнучкий графік роботи (1/1,2/2,3/3, 4/4,5/5) — ви вибираєте самі скільки днів на тиждень вам працювати. Кандидату на посаду водія на авто компанії пропонують виплати щодня, забезпечення паливом за рахунок компанії, миття та ТО за рахунок компанії, а також реферальний бонус у розмірі 1000 грн за кожного приведеного друга.

Вимоги до кандидатів:

Вік від 19 років

років Мінімальний стаж 1 рік

рік Відсутність 130 ст

Зарплата: від 20 тисяч гривень на місяць

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