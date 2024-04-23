Без досвіду та з проживанням: яку роботу пропонують у Києві зі щоденною оплатою
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Деякі столичні роботодавці готові щодня розраховуватись зі своїми співробітниками
Незважаючи на те, що мінімальна зарплата в Україні все ще лишається на досить низькому рівні, представники деяких професій можуть розраховувати на гідну оплату праці. Роботодавці готові брати до себе в команду людей різного віку та щодня виплачувати працівникам заробітну плату.
На сайтах з пошуку роботи можна знайти вакансії, в яких пропонується різноманітна робота для кандидатів навіть без профільної освіти. Цікаво, що роботодавці готові брати до себе в команду жінок, чоловіків, студентів та пенсіонерів.
Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати найцікавіші вакансії, які пропонують усім зацікавленим у Києві непогану зарплатню із щоденними виплатами та навіть проживання.
Різноробочий
У Києві є безліч вакансій для людей без досвіду роботи та профільної освіти. Усі бажаючі можуть спробувати свої сили в якості різноробочого.
Кандидатам готові надати житло. Зарплата виплачується наприкінці кожного робочого дня.
Вимоги до кандидатів:
- відповідальність
- пунктуальність
- відсутність шкідливих звичок
Зарплата: від 24 тисяч гривень на місяць
Кур’єр на доставку документів
На повний робочий день у Києві можна влаштуватися кур’єром. До обов’язків входитиме доставка документів та різних накладних. Графік: 5/2 з 11:00 до 17:00.
Готові взяти людину без досвіду, студента та підлітка. Оплата наприкінці кожного робочого дня.
Вимоги до кандидатів:
- відповідальність
- пунктуальність
- відсутність шкідливих звичок
Зарплата: від 25 тисяч гривень на місяць
Офіціант у караоке-лаунж
У молодий колектив караке-лаунж ONE HUNDRED потрібні позитивні, енергійні співробітники. Кандидатам готові запропонувати приємний графік роботи – 3-4 дні на тиждень та щоденний розрахунок. Готові взяти студента.
Вимоги до кандидатів:
- позитивний настрій
- пунктуальність
- грамотно поставлена мова
- бажання вчитися та розвиватися
- приваблива зовнішність
- умінням працювати у колективі
Зарплата: від 30 тисяч гривень на місяць
Промоутер
У Києві потрібні на роботу промоутери. Претендентам готові надати житло. Оплату обіцяють наприкінці кожного робочого дня — згідно з оголошенням у день промоутер зароблятиме 1500 гривень. Усьому навчають у процесі роботи.
Графік: 6/1 з 08:00 до 18:00.
Завдання, які виконують промоутери: роздача листівок, рекламних матеріалів, консультування щодо конкретного продукту і таке інше.
Вимоги до кандидатів:
- пунктуальність
- відповідальність
- доброзичливість
- бажання вчитися та розвиватися
Зарплата: від 23 180 гривень на місяць
Будівельник
У столиці всі охочі можуть спробувати свої сили на будівництві. До обов’язків кандидата входитиме виконання будівельних робіт згідно з вказівками керівника.
Обов’язковою умовою є дотримання правил безпеки на будівельному майданчику. Зарплати виплачують щодня. Роботодавці обіцяють гнучкий графік роботи та можливість професійного зростання та навчання.
Вимоги до кандидатів:
- гарна фізична форма
- пунктуальність
- відповідальність
- бажання вчитися та розвиватися у будівельній галузі.
Зарплата: від 20 тисяч гривень на місяць
Адміністратор обробки інтернет заявок
Суть роботи — допомога менеджеру в обробці вхідних повідомлень та розсортування листів за категоріями. Зайнятість — підбирається на співбесіді. Зарплату виплачують наприкінці кожного робочого дня. Ставка за зміну – 1100 гривень.
Вимоги до кандидатів:
- пунктуальність
- відповідальність
- бажання розвиватися
- уважність
Зарплата: 30 тисяч гривень на місяць
Майстер манікюру та педикюру
У Києві до студії мережі NUDE nailsbar набирають майстрів манікюру та педикюру. Оплата за кожну зміну — 40% від вартості послуг (від 1500 — 2000 грн/зміна). Робота на матеріалах та обладнанні студії, всі одноразові розхідники, дотримання норм 3-ступінчастої стерилізації інструментів.
Вимоги до кандидатів:
- професійне виконання манікюру/педикюру в популярних техніках — класика, комбі, апарат
- досвід роботи від 6 міс
- знання санітарних норм та правил гігієни
- відповідальність
- пунктуальність
- комунікабельність
- акуратність
Зарплата: 30 тисяч гривень на місяць
Водій на авто компанії (паливо за рахунок компанії)
Кандидатам пропонують гнучкий графік роботи (1/1,2/2,3/3, 4/4,5/5) — ви вибираєте самі скільки днів на тиждень вам працювати. Кандидату на посаду водія на авто компанії пропонують виплати щодня, забезпечення паливом за рахунок компанії, миття та ТО за рахунок компанії, а також реферальний бонус у розмірі 1000 грн за кожного приведеного друга.
Вимоги до кандидатів:
- Вік від 19 років
- Мінімальний стаж 1 рік
- Відсутність 130 ст
Зарплата: від 20 тисяч гривень на місяць
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