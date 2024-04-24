У Києві очікуються магнітні бурі: прогноз на найближчі дні

Метеозалежні люди можуть відчувати деякі симптоми

Днями раніше у Києві спостерігалися слабкі магнітні бурі, сьогодні, 24 квітня, зовсім невеликі збурення. Рівень геомагнітної активності сягає 2.

Увечері індекс стане меншим — 1. Про це повідомляє портал "Meteofor".

У четвер, 25 квітня, геомагнітна активність за шкалою буде 2, вдень спостерігатиметься 4, але до вечора стане 3. Це вважається слабкими магнітними бурями.

У п'ятницю, 26 квітня, на ранок прогнозують магнітні коливання з індексом 4. Потім поступово рівень геомагнітної активності опуститься до 2.

Зазвичай слабкі бурі не мають значного впливу на самопочуття людей. Проте, метеозалежні люди можуть відчувати деякі симптоми, такі як головний біль, слабкість, запаморочення.

Як підготуватися до магнітних бур:

Слідкуйте за своїм здоров’ям. Відвідуйте заклади охорони здоров’я, особливо, якщо ви маєте хронічні захворювання.

Дотримуйтесь режиму сну. Старайтеся спати щонайменше 8 годин на добу, щоб дати організму можливість відновитися та підготуватися до можливих навантажень.

Уникайте важких фізичних та розумових завдань.

Збільшуйте час відпочинку.

Зверніть увагу на харчування. Обмежте споживання кофеїну та жирної їжі. Віддайте перевагу трав’яним чаям та більш здоровим альтернативам.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Києві найближчими днями. Температура повітря буде тільки підвищуватись, але дощі поки не беруть паузу.