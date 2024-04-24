В Киеве прошел "грязевой" дождь: в чем причина и есть ли опасность (видео)

Активный циклон пришел с юго-западной Европы

В среду, 24 апреля, пыль из Сахары, накануне накрывшая Грецию, добралась до территории Украины и в Киеве прошел "желтый" дождь, который удивил жителей и гостей столицы. По предположению специалистов, пыль в атмосфере над нашей страной будет оставаться вплоть до пятницы.

Пылевые частицы уже накрыли южные и центральные регионы и будут распространяться дальше на север. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в Фейсбук.

Так, активный циклон с юго-западной Европы высотными потоками принес пыль и песок из Сахары. В некоторых районах это явление может придавать облакам желтоватый оттенок, а сами дождевые капли будут иметь "грязный" цвет.

Именно такой "грязевой" дождь, который вызвала пыль из Сахары, прошел в Киеве. Такие осадки могут испачкать верхнюю одежду, а также оставлять разводы на автомобилях и растениях.

Синоптики отмечают, что поскольку на большей части страны сегодня прогнозируются дожди, они перехватят частицы пыли каплями воды в облаках и осадках, поэтому пыль из Сахары быстрее будет вымываться из атмосферы.

"Пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной до пятницы, а с пятницы на субботу отступит на восток и атмосфера очистится", — говорится в сообщении.

Синоптики также отметили, что превышение предельно допустимых концентраций взвешенных веществ зафиксировано не было. Это значит, что "грязевые" осадки не несут вреда для человека и животных.

Пыль из Сахары накрыла Украину

Как известно, пылевая буря — это атмосферное явление в виде переноски пыли (больших количеств пыли, частиц грунта, песчинок) ветром с земной поверхности в слое высотой несколько метров с заметным ухудшением горизонтальной видимости.

Во время этого наблюдается подъем пыли (песка) в воздух и одновременно оседание пыли на большой территории. В зависимости от цвета почвы в данном регионе, удаленные предметы приобретают сероватый, желтоватый или красноватый оттенок. Возникает обычно на сухой поверхности почвы и при скорости ветра 10 м/с и более. Распространены в пустынях, полупустынях, в пахотных степях, где дуют сильные ветры.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве ожидаются магнитные бури. Обычно слабые бури не оказывают значительного влияния на самочувствие людей. Однако метеозависимые люди могут испытывать некоторые симптомы, такие как головные боли, слабость, головокружение.