Грецію накрила потужна піщана буря: небо забарвилося у жовтий, а в мережі діляться апокаліптичними фото та відео

Частина грецьких регіонів затягнуло жовтою хмарою

Нова хвиля піску із Сахари накрила Грецію, через що небо у низці південних міст стало яскраво жовтим. Цей вважається одним із найгірших епізодів у країні з 2018 року.

Як повідомляє AFP, влада кількох регіонів оголосила про зростання ризиків для дихання. Також з’явилися попередження про погіршення видимості.

"Це один із найсерйозніших епізодів концентрації пилу та піску із Сахари з 21-22 березня 2018 року, коли хмари накрили, зокрема, острів Кріт", — розповів директор з метеорологічним дослідженням Афінської обсерваторії Костас Лагувардос.

2024 року Грецію вже двічі накривали піщані хмари, однак у березні та квітні вони не були настільки помітними.

Влада попереджає, що концентрація пилу може зменшити сонячне світло та видимість, одночасно збільшуючи концентрацію дрібних частинок забруднення, створюючи ризик для людей із серйозними проблемами зі здоров’ям.

Цукру за рік може викинути від 60 до 200 мільйонів тонн мінерального пилу, проте великі частки зазвичай залишаються в межах Африки, тоді як дрібніші частки можуть пролетіти тисячі кілометрів і накривати всю Європу.

Синоптики очікують, що небо почне прояснюватись у середу, а доти користувачі мережі мають можливість поділитися апокаліптичними фото та відео в мережі. Поки що немає інформації про те, чи дійде цей пісок до України.

Як повідомлялося раніше, на початку квітня піщана буря накривала Україну, через що у багатьох містах щільні хмари затягли небо.