КМДА обіцяє завершити ремонт проблемних доріг до Дня міста
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Тривають завершальні роботи на Оболоні
У Києві планують відкрити рух на вулиці Богатирська у травні. На Дегтярівському шляхопроводі ремонтні роботи мають завершити до Дня міста.
Про це повідомляє директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі каналу "Київ24". Наразі дорожники працюють на дорозі по вулиці Івасюка.
"У травні в Києві відкривається рух Полярною та Богатирською — прямий, через вулицю Богатирську, щоб мати можливість завершити роботу по з’їздах з цієї розв’язки на Богатирську. Тобто в травні буде відкриття руху через Богатирську", — зазначає Кандибор.
Проте лише у вересні почнуть функціонувати в повному обсязі з’їзди, контактна мережа і тролейбуси.
Завершальні роботи тривають на Оболоні, вулиці Липківського та Повітрофлотському проспекті. На Липківського триває облагородження вулиці, облаштування велодоріжок, встановлення тротуарів.
На Повітрофлотському проспекті завершуються роботи на столичному півкільці Т 1027.
Також директор Департаменту транспортної інфраструктури додав, що у планах є почати ремонт на мосту Метро.
"Також плануємо в цьому році розпочати протиаварійні роботи на мості Метро", — каже Кандибор.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві на Північному мосту частково обмежили рух транспорту. Причиною цього є проведення ремонтних робіт.