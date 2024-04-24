КМДА обіцяє завершити ремонт проблемних доріг до Дня міста

Тривають завершальні роботи на Оболоні

У Києві планують відкрити рух на вулиці Богатирська у травні. На Дегтярівському шляхопроводі ремонтні роботи мають завершити до Дня міста.

Про це повідомляє директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі каналу "Київ24". Наразі дорожники працюють на дорозі по вулиці Івасюка.

"У травні в Києві відкривається рух Полярною та Богатирською — прямий, через вулицю Богатирську, щоб мати можливість завершити роботу по з’їздах з цієї розв’язки на Богатирську. Тобто в травні буде відкриття руху через Богатирську", — зазначає Кандибор.

Ремонт на Дегтярівському шляхопроводі

Проте лише у вересні почнуть функціонувати в повному обсязі з’їзди, контактна мережа і тролейбуси.

Дорожні роботи на Богатирській

Завершальні роботи тривають на Оболоні, вулиці Липківського та Повітрофлотському проспекті. На Липківського триває облагородження вулиці, облаштування велодоріжок, встановлення тротуарів.

Облагородження вулиці Липківського

На Повітрофлотському проспекті завершуються роботи на столичному півкільці Т 1027.

Ремонт на Повітрофлотському проспекті

Також директор Департаменту транспортної інфраструктури додав, що у планах є почати ремонт на мосту Метро.

"Також плануємо в цьому році розпочати протиаварійні роботи на мості Метро", — каже Кандибор.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві на Північному мосту частково обмежили рух транспорту. Причиною цього є проведення ремонтних робіт.