КГГА обещает завершить ремонт проблемных дорог ко Дню города

Продолжаются завершающие работы на Оболони

В Киеве планируют открыть движение по улице Богатырской в мае. На Дегтяревском путепроводе ремонтные работы должны быть завершены ко Дню города.

Об этом сообщает директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в эфире канала "Киев24". В настоящее время дорожники работают на дороге по улице Ивасюка.

"В мае в Киеве открывается движение по Полярной и Богатырской — прямое, через улицу Богатырскую, чтобы иметь возможность завершить работу по съездам по этой развязке на Богатырскую. То есть в мае будет открытие движения через Богатырскую", —отмечает Кандибор.

Ремонт на Дегтяревском путепроводе

Однако только в сентябре начнут работать в полном объеме съезды, контактная сеть и троллейбусы.

Дорожные работы на Богатырской

Завершающие работы продолжаются на Оболони, улице Липковского и Воздухофлотском проспекте. На Липковском продолжается облагораживание улицы, обустройство велодорожек, установка тротуаров.

Облагораживание улицы Липковского

На Воздухофлотском проспекте завершаются работы на столичном полукольце Т-1027.

Ремонт на Воздухофлотском проспекте

Также директор Департамента транспортной инфраструктуры добавил, что в планах начать ремонт на мосту Метро.

"Также планируем в этом году начать противоаварийные работы на мосту Метро", — говорит Кандибор.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на Северном мосту частично ограничили движение транспорта. Причиной этого является проведение ремонтных работ.