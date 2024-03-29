Водіям на замітку: на Північному мосту в Києві частково обмежать рух транспорту
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Це почне діяти вже від 30 березня
У Києві на Північному мосту частково обмежать рух транспорту. Причиною цього є проведення ремонтних робіт.
Скільки триватиме обмеження руху та де воно відбуватиметься
Як повідомляє КМДА, це триватиме від 30 березня до 15 червня. Так, обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду спорудою з перекриттям смуги руху громадського транспорту.
Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом плити мостового полотна, що проводитиме комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст". Наостанок, "Київавтодор" перепросив за тимчасові незручності та просить водіїв врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.
Додамо, Північний містпов'язує житлові масиви Райдужний, Троєщина та Воскресенка з правобережною частиною Києва, проходячи через ріки Дніпро і Десенка та Труханів острів. Мостовий перехід складається з вантового мосту через Дніпро довжиною 816 метрів та мосту через Десенку довжиною 732 метри.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні капітально відремонтували міст міжнародного значенння. Цей міст міг впасти будь-якої миті.