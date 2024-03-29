Водіям на замітку: на Північному мосту в Києві частково обмежать рух транспорту

Це почне діяти вже від 30 березня

У Києві на Північному мосту частково обмежать рух транспорту. Причиною цього є проведення ремонтних робіт.

Скільки триватиме обмеження руху та де воно відбуватиметься

Як повідомляє КМДА, це триватиме від 30 березня до 15 червня. Так, обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду спорудою з перекриттям смуги руху громадського транспорту.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом плити мостового полотна, що проводитиме комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст". Наостанок, "Київавтодор" перепросив за тимчасові незручності та просить водіїв врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.

Перекриття Північного мосту

Додамо, Північний містпов'язує житлові масиви Райдужний, Троєщина та Воскресенка з правобережною частиною Києва, проходячи через ріки Дніпро і Десенка та Труханів острів. Мостовий перехід складається з вантового мосту через Дніпро довжиною 816 метрів та мосту через Десенку довжиною 732 метри.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні капітально відремонтували міст міжнародного значенння. Цей міст міг впасти будь-якої миті.