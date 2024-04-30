Комендантский час в Киеве на Пасху: какие ограничения будут действовать
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Жителей и гостей столицы просят позаботиться о собственной безопасности
На Пасху, в ночь с субботы 4 мая на воскресенье 5 мая, комендантский час в Киеве и области будет действовать без изменений — с 00:00 до 5:00 часов. Передвижение по улице в это время запрещено.
Храмы можно будет посетить после завершения комендантского часа. Об этом заявил начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко.
Традиционно, в ночь на воскресенье Пасхи в церквях проводятся богослужения, которые заканчивают утром освящением пасхальных корзин. Однако из-за постоянной угрозы атак со стороны РФ в столице и области было решено не сокращать время действия комендантского часа.
Поэтому на Пасху, в ночь с субботы 4 мая на воскресенье 5 мая, комендантский час в Киевской области и Киеве будет действовать без изменений — с 00:00 до 5:00 часов. Передвижение по улице в это время запрещено!
Для удобства населения богослужения будут транслироваться в онлайн-режиме. После завершения комендантского часа люди смогут пойти в храмы.
На Пасху в столице правоохранители будут следить за общественным порядком и работать в усиленном режиме.
Что запрещено делать в комендантский час
- запрещено находиться на улице и в общественных местах
- запрещено перемещаться на транспорте или пешком без спецпропуска.
Лучше правильно рассчитывайте свое время и возвращайтесь домой, прежде чем начнет действовать комендантский час. Поскольку лицо, которое будет нарушать комендантский час, могут считать членом диверсионно-разведывательной группы.
Как наказывается нарушение комендантского часа:
Нарушение будет влечь за собой наложение штрафа в размере от 8 500 до 17 000 гривен. Если в течение года будет повторное нарушение, то нарушителя будут штрафовать на вдвое большую сумму.
Комендантский патруль имеет право:
- задерживать и доставлять нарушителей в подразделения Нацполиции Украины;
- выяснять, почему нарушитель находится на улице;
- осматривать вещи или транспортное средство;
- проверять документы;
- применять физическую силу, оружие и спецсредства к правонарушителям, если есть такая необходимость.
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