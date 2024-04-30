Ціни продовжують стрімко падати: скільки коштують квартири на вторинному ринку в Києві

Найдорожчі квартири у столиці продаються у Печерському районі

У квітні в Києві несподівано почався обвал цін на вторинному ринку нерухомості. Експерти зазначають, що влітку можливе деяке "пожвавлення", проте зараз все менше людей готове витрачати гроші на покупку житла у столиці.

Варто також відзначити, що попит на вторинному ринку столичного житла не можна порівняти з довоєнним — він менший на 50-60%. Детальніше про стан ринку нерухомості у Києві розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Загалом ціна на квартиру в столиці залежить від її розташування, наявності ремонту та рівня комфортабельності самого будинку.

Так, середня ціна 1-кімнатної квартири у Києві на вторинному ринку становить 68 тисяч доларів США. Однак, судячи з цін в оголошеннях з уже проданими квартирами, однушку на "вторинці" реально купити в столиці за 62 тисячі доларів США, що на 2 тисячі дешевше, ніж просили за аналогічну квартиру ще в березні поточного року.

Середня ціна 1-кімнатної квартири на "вторинці"

Найдорожчі однокімнатні квартири на "вторинці" продаються у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах. Однак ціни на нерухомість у квітні різко відрізняються від тих, що були у березні.

Наприклад, 1-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 112 500 $ замість 126 000 $. У Шевченківському районі у квітні на вторинному ринку однушка коштує — 79 000 $, а в Голосіївському 70 000 $.

На вторинному ринку "найдешевші" однокімнатні товари продаються в Оболонському (53 700 $ ), Святошинському (47 200 $) та Деснянському ( 41 900 $ ) районах Києва.

Вартість квартири на "вторинці" залежить не тільки від району, в якому вона розташована, але й від того, чи зроблено в ній ремонт.

Наприклад, 1-кімнатна квартира з ремонтом на вторинному ринку коштуватиме на 5 — 20 тисяч доларів дорожче, ніж без нього.

Квартиру без ремонту можна купити на 5-20 тисяч доларів дешевше

Середня ціна на 2-кімнатну квартиру на вторинному ринку столиці становить 87 тисяч доларів США. Однак, судячи з цін в оголошеннях про вже продані квартири, двокімнатну квартиру на "вторинці" реально купити в столиці за 69 750 $.

Середня ціна двокімнатної квартири на "вторинці"

Найдорожчі двійки на "вторинці" також традиційно продаються у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва. Однак і тут спостерігається обвал цін.

Наприклад, 2-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 170 000 $, хоча в березні за неї просили 186 500 $. У Шевченківському районі Києва двійка на "вторинці" у квітні 2024 року коштує — 115 тисяч доларів, а в Голосіївському — 110 тисяч доларів.

На вторинному ринку "найдешевші" двійки продаються в Дніпровському ( 75 000 $ ), Оболонському ( 75 000 $ ), Святошинському ( 63 000 $ ) та Деснянському ( 56 700 $ ) районах Києва.

Середні ціни на квартири в Києві

За двійку з ремонтом на "вторинці" доведеться віддати на 5 — 25 тисяч доларів дорожче, ніж без нього. Також на ціну впливає район, в якому розташована квартира, поверх, інфраструктура та стан самого будинку.

Квартири з ремонтом коштують дорожче

Середня ціна 3-кімнатної квартири на вторинному ринку столиці становить 150 тисяч доларів США. Найдорожче житло на "вторинці" продається у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва.

Наприклад, 3-кімнатна квартира на Печерську обійдеться покупцям у квітні 2024 року в 310 000 $, замість 315 500 $, які просили за аналогічну житлову площу в березні 2024 року.

У Шевченківському районі трикімнатна квартира коштує — 190 тисяч доларів, а в Голосіївському — 142 тисячі доларів.

На вторинному ринку "найдешевші" квартири продаються в Дніпровському ( 104 800 $ ), Святошинському ( 88 000 $ ) та Деснянському ( 72 000 $ ) районах Києва.

Середня ціна трикімнатної квартири у Києві

У Києві 3-кімнатна квартира з ремонтом на вторинному ринку коштуватиме на 20-50 тисяч доларів дорожче, ніж без нього. Вибираю житло без ремонту можна пристойно заощадити.

Ціни за квартири з ремонтом "кусаються"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві діти знищили клумбу з конваліями заради гарного букета. Варто зазначити, що клумба була обнесена металевим парканом, проте навіть це не зупинило дівчаток — вони зірвали велику кількість конвалії, а листя викинули прямо на пішохідну доріжку.