"Жизнь не имеет смысла" и "Будет только хуже": киевлян возмутила провокационная реклама на улицах (фото)

Украинцы "креатив" не оценили

На улицах украинских городов была замечена неоднозначная наружная реклама — на билбордах написаны провокационные лозунги, которые выделены в яркие рамки. На баннерах можно прочесть такие надписи, как "Из депрессии не выйти", "Будет только хуже" и "Жизнь не имеет смысла".

Как оказалось, таким "креативным" образом рекламируют горячую линию психологической поддержки "Стоит жить". Неоднозначная подача информации вызвала бурную реакцию в соцсетях и люди начали требовать от властей немедленно убрать провокационную рекламу с улиц.

Так, в столице и других городах Украины на билбордах люди начали замечать странные надписи, которые выделены большим шрифтом. На плакатах написано: "Из депрессии не выйти", "Будет только хуже" и "Жизнь не имеет смысла". Ниже можно рассмотреть небольшую надпись — "Мучают такие мысли? Звони".

Также на каждом баннере приведен номер горячей линии и QR-код, который можно сканировать для получения дополнительной информации. Как оказалось, таким образом людей мотивируют обращаться на горячую линию психологической поддержки "Стоит жить".

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что подобная реклама может лишь усилить депрессивные мысли у людей, так как информация о линии психологической поддержки считывается в последнюю очередь и просто "теряется" на фоне провокационных надписей.

Как сообщает издание "УП", основательница горячей линии "Стоит жить" Янина Соколова в комментариях к одному из сообщений с попробовала объяснить смысл такой рекламной компании.

"Это далеко не полный список мнений, которые мы слышим от наших пациентов колл-центра. Если у вас есть такие же, можете позвонить на нашу горячую линию "Стоит жить". По номеру 5522. Станет легче. И такие мнения развеются. А если с вами все ок и у вас нет подобных мнений, то живите счастливо, донатьте на ВСУ и расскажите о нашей линии тем, кто нуждается в помощи. Эту рекламную кампанию разрабатывали совместно с психологами и рекламным агентством, которое создало такие макеты на основе месседжей от аудитории. С пропагандой реакции аудитории", – заявила она.

В соцсетях же разгорелся настоящий скандал и люди массово начали критиковать подобную рекламу. Люди называют такой "креатив" глупым и требуют убрать подобные ситилайты с улиц украинских городов:

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