В одному з районів Києва хочуть закупити насіння газонних трав на півмільйона гривень

Дуже "важливі витрати" під час війни

Комунальне підприємство за вмістом зелених насаджень Дарницького району столиці вирішило придбати 2020 кілограмів насіння газонної трави. Вартість закупівлі становить понад 480 тисяч гривень.

Товар комунальникам мають поставити до 24 грудня поточного року. Про це стало відомо із опублікованого на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro тендеру.

Так, комунальне підприємство за вмістом зелених насаджень Дарницького району столиці вирішило придбати 2020 кілограмів різного насіння газонної трави. З них 1000 — це суміш насіння газонних трав "Робустика", 1000 кілограм — суміш насіння газонних трав "Орнаментал" або їх аналог і 20 кілограм — насіння конюшини білої (100% конюшина біла).

Термін постачання товарів — 25 грудня 2024 року. Вартість насіння складає 488 700 гривень. Відомо, що аукціон відбудеться 29 травня 2024 року, і саме тоді буде визначено переможця.

Варто зазначити, що до основних газонних видів трав відносяться тонконіг луговий (Poa pratensis), костриця червона (Festuca rubra) і райграс пасовищний або кукіль багаторічний (Lolium perenne).

Користь газонів є незаперечним фактом, адже з ними будь-яка ділянка відразу виглядає доглянутою та облагородженою.

Раніше "Телеграф" розказував про те, що київський парк "Наталка" хочуть вкотре реконструювати і на це планують витратити 20 мільйонів гривень. Варто зазначити, що "модифікації" території парку ведуться, починаючи з 2017 року, і на них уже було витрачено зі столичного бюджету понад 110 мільйонів гривень.