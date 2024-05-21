Ще одна фобія в скарбничку: у Києві бджоли перетворили авто на вулик (відео)

Власника авто чекає неприємний сюрприз

В одному з районів Києва перехожі помітили припарковане авто, багажник якого облюбували бджоли. Комахи буквально зробили з нього вулик та роїлися на поверхні транспортного засобу.

Незвичайне відео, на якому рій бджіл "обліплює" машину було опубліковано в соціальній мережі. Варто відзначити, що підвищена чутливість до осиної та бджолиної отрути зустрічається в одного з 250 осіб, але летальних випадків від їх укусів утричі більше, ніж від укусів змій.

Так, на одній із столичних парковок було помічено автомобіль, багажник якого припав до душі рою бджіл. Сотні комах повзали машиною і роїлися на поверхні легковика.

Що саме могло привернути увагу такої великої кількості бджіл — залишається лише здогадуватися.

У будь-якому випадку, на власника авто чекає неприємний сюрприз, адже боротися з бджолами йому доведеться за допомогою спецзасобів і з використанням захисної "амуніції" бджоляра.

Що робити, якщо вжалила бджола чи оса

Для здорової людини укус комахи безпечний, проте людям з алергічною реакцією слід уникати нападу ос, бджіл, шершнів та інших комах. Особливо небезпечні укуси в ділянку ротової порожнини.

У період підвищеної агресивності комах необхідно дотримуватись певних правил:

не користуватися парфумами з сильним запахом;

при появі комахи уникати різких рухів;

бути пильними біля рослин, які квітнуть;

з обережністю їсти на свіжому повітрі ті продукти, які можуть зацікавити ос та бджіл;

відчиняти вікна після заходу сонця, коли всі бджоли і оси повернулись до своїх гнізд.

Що робити, якщо вкусила бджола або оса:

видалити жало (оса жало не залишає);

ретельно промити місце укусу водою з милом;

змастити шкіру антисептиком: йодом, спиртом, рослинною настоянкою;

прикласти холодний компрес або лід;

прикласти сольовий або содовий компрес, розчинивши 1 чайну ложку соди або солі у склянці чистої води;

прийняти антигістамінний засіб, навіть якщо раніше у вас не було алергічних реакцій;

заспокоїтися, пити багато води або солодкого чаю.

Серед народних засобів заспокоюють біль від укусу зріз цибулини та часнику, молочний сік кульбаби та сік із листя чебрецю.

У цих випадках треба негайно звернутися за медичною допомогою:

у постраждалого вже спостерігалася алергічна реакція на укуси комах;

постраждала дитина;

укусів декілька;

оса або бджола вкусила в обличчя, у ротову порожнину;

постраждалий відчуває, що в нього розпухає язик, важко ковтати і дихати, не вистачає повітря;

у постраждалого виникла загальна слабкість, упав тиск, пришвидшилося серцебиття.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві з озера дістали легковик, який пролежав на дні більше тижня. Розслідуванням деталей інциденту займаються правоохоронці.