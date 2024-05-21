Рідкісні кадри: як виглядав Хрещатик до підриву радянською владою (фото)

З 324 знищених будинків лише 56 підлягали відновленню

Хрещатик – це головна вулиця Києва, довжина якої складає неймовірні 1225 метрів. Саме тут у всі часи було зосереджено культурне життя міста.

Радянські військові, коли зрозуміли, що не зможуть утримати Київ від німецьких загарбників, вирішили підірвати Хрещатик. Вони замінували весь центр міста і після низки вибухів центральна вулиця вигоріла майже вщент.

Редакція "Телеграфу" вирішила показати своїм читачам, як виглядав легендарний Хрещатик до сумнозвісних подій, що відбулися у вересні 1941 року.

Хрещатик до підриву виглядав просто чудово

У серпні 1941 року розпочалася облога міста німецькими військами. Хрещатик, як і більшість інших київських вулиць, перегороджували барикадами, металевими "їжаками" та мішками з піском. Вже 24-29 вересня 1941 року, за кілька днів після зайняття Києва німецькими військами, на Хрещатику почалася серія вибухів.

Після війни радянська пропаганда ще довго "просувала" наративи про те, що руйнування Хрещатика — це справа рук нацистів.

Хрещатик під час німецької окупації

Хрещатик горів майже місяць

Унікальна архітектура була назавжди втрачена

До всіх цих подій Хрещатик був безперечною перлиною Києва — він був щільно забудований спорудами, які являли собою справжні архітектурні шедеври.

Наприклад, на фото нижче можна побачити радіотеатр та популярне кафе "Семадені". Зараз на місці цих дивовижних будівель, які були підірвані, знаходиться Майдан Незалежності зі стелою та фонтанами.

На жаль, довоєнний Київ залишився лише на архівних фото.

Довоєнний Київ залишився лише на архівних фото

Хрещатик до підриву виглядав чудово

Хрещатик зазнав докорінних змін через підрив радянськими військами з початком німецької окупації Києва. Вибухи та вогняний смерч були настільки потужними, що центр міста вигорів практично повністю.

На рідкісних ретро-фото можна побачити будівлю київського цирку "Гіппо-палас", який був одним із найбільших цирків у Європі. Тепер на його місці розташований кінотеатр "Україна".

Хрещатик 30-х років

Вдалині видно будівлю київського цирку "Гіппо-палас"

Наприклад, на місці нинішньої мерії (Хрещатик, 36) знаходився перший київський кінотеатр Шанцера. Він вражав городян своєю красою та був розрахований на 1100 місць.

На місці станції метро "Хрещатик" згорів недобудований будинок, а на розі з вулицею Лютеранської вигорів універмаг, колишній магазин торговця Людмера, красива чотириповерхова будівля. На руїни перетворився "Гранд Готель" і старий поштамт — тепер на їх місці будівля Головпоштамту.

Хрещатик до війни

З 324 знищених будинків лише 56 підлягали відновленню

До вибухів на Хрещатику і прилеглих вулицях було п'ять готелів, п'ять театрів, цирк, радіотеатр, ломбард, поштамт, п'ять навчальних закладів, 19 закладів, 8 торговельних закладів і велика кількість житлових будинків. Все це перетворилося на руїни…

З 324 знищених будинків тільки 56 підлягали відновленню. Наприклад, будівля ЦУМу. Вціліли тільки будинки №5, 24, 53. На фасаді будівлі Київглавархітектури (Хрещатик, 32) до сих пір можна побачити сліди страшного згарища.

У будівлі був магазин ювеліра Маршака

Магазин Людмера, де зараз метро "Хрещатик", не пощадив вогонь

Було підірвано "Дитячий світ"

Фото взято з Фейсбук-сторінки агентства екскурсій "Спрага": у Києві цікаво

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