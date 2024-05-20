"Зайняв чергу о 5-й ранку": що відбувається під стінами київських ТЦК (відео)

Біля центрів спостерігається ажіотаж

У суботу, 18 травня, набув чинності новий закон про мобілізацію, і всі військовозобов’язані українці тепер мають обов’язково оновити свої персональні дані. На це дається рівно 60 днів.

Оновити дані можна трьома способами — прийти до ТЦК, відвідати Центр надання адміністративних послуг (ЦПАУ) або використати електронний кабінет призовника. Що відбувається під стінами столичних ТЦК, показали журналісти "Київ 24".

Так, біля столичних ТЦК (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) спостерігається небувалий ажіотаж. Під стінами центрів можна побачити кілометрові черги чоловіків, які прийшли оновити свої дані.

"Я приїхав до ТЦК о 5 ранку і був у черзі вже 16-й. Щоб так рано прийти, ночував у родичів, які мешкають поряд із ТЦК", — розповів журналістам киянин.

Нагадаємо, що з 18 травня для всіх українських чоловіків стане обов’язковою явка до ТЦК протягом 60 днів, якщо вони відповідають наступним критеріям:

вік від 18 до 60 років;

не мають звільнення від служби через інвалідність та зняття з військового обліку.

Чоловікам необхідно буде оновити свої персональні дані – телефон, електронну пошту (за наявності) та адресу фактичного місця проживання. Для цього передбачено "три шляхи" — прийти до ТЦК, відвідати центр надання адміністративних послуг (ЦПАУ) або оновити дані через електронний кабінет.

Навіть якщо раніше чоловік отримав статус обмежено придатного, він має прийти до ТЦК та оновити свої дані, а потім пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначить його подальший статус.

За результатами візиту до ТЦК, а надалі і ВВК, на руки чоловік отримує документ, який йому надалі доведеться постійно носити з собою, щоб уникнути непорозумінь із працівниками ТЦК та поліції.

Також на військовий облік з 18 травня зобов’язані стати і жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту. Причому ця вимога поширюється навіть на тих, хто за фахом ніколи не працював.

Таким чином жінки з подібною освітою прирівнюються до військовозобов’язаних чоловіків, але не в усьому, наприклад, служба у ЗСУ для жінок-медиків та фармацевтів є добровільною, тобто без їхнього бажання мобілізувати нікого не можуть.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що всі київські ЦПАУ (Центри надання адміністративних послуг) почнуть приймати військовозобов’язаних українців для оновлення облікових даних. На даний момент до системи підключено вже понад 300 операторів.