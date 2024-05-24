Величезні черги і порожні полиці: який вигляд мав Центральний гастроном на Хрещатику в період дефіциту (кінохроніка 90-х)

Біля Центрального столичного гастронома завжди вишиковувалися величезні черги

Столичний Центральний гастроном багато років вважався культовим місцем для мешканців та гостей Києва, адже саме тут регулярно "викидали" на полиці дефіцитний товар. Велична будівля гастронома розташовується у самому центрі міста — за адресою Хрещатик, 40/1.

У Центральному гастрономі багато десятиліть був найкращий "асортимент" і біля нього завжди юрмилася велика кількість людей. Редакція "Телеграфу" вирішила нагадати своїм читачам про часи, коли за сірниками, сіллю та содою необхідно було вистоювати величезні черги, проте навіть години очікування не гарантували, що покупцю до рук потрапить бажаний товар.

Починаючи з 70-х років, киянам Центральний гастроном запам’ятався довгими чергами. Це був практично єдиний магазин, який працював до 23:00 і тут часто "викидали" дефіцит.

Центральний гастроном у 70-80-х роках

Початок 90-х ознаменувався тим, що Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності. У країні з’явився перший президент вже незалежної України — Леонід Кравчук.

Однак цей історичний момент спочатку не привніс жодних змін у житті рядових киян. Людям доводилося стикатися з тотальним дефіцитом самих ходових товарів, вистоювати величезні черги і пережити кризовий період тотального зубожіння.

Порожні полиці — візитна картка магазинів "минулого"

Незважаючи на всі труднощі, у 90-х роках київський Центральний гастроном залишався найпопулярнішим магазином на Хрещатику. Саме біля цієї "торговельної точки" можна було побачити "кілометрові" черги, що вже стали традиційними, — деякі люди вишиковувалися біля будівлі ще з вечора.

Кожен потенційний покупець сподівався на те, що саме він потрапить на "викид" дефіцитного товару: ковбаси та сосисок, молочних продуктів, кока-коли, верхнього одягу, порошку та сиру.

В унікальній кінохроніці 1991-92 років показано Центральний універмаг Києва. На архівних кадрах видно практично порожні полиці, на яких лише подекуди видніються поодинокі неказисті товари.

Пропонуємо нашим читачам здійснити подорож у часі та сповна відчути гнітючу атмосферу тотального дефіциту з 90-х:

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