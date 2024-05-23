Був виготовлений у 18 столітті: як проходить реставрація хреста центрального купола Софійського собору (фото)

Роботи виконують фахові спеціалісти

Масштабна реставрація хреста центрального купола Софійського собору в Києві йде за графіком. Роботи у повному обсязі фінансують меценати, які стурбовані станом унікальної пам’ятки архітектури 18 століття.

Майстри використовують традиційні технології та дуже відповідально ставляться до своєї роботи. Про це розповів перший заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко.

Хрест центрального купола столичного Софійського собору продовжують реставрувати. На сьогоднішній день цілковито завершено роботи з відновлення східної площини хрестового облачення, яке було виготовлено в ХVІІІ столітті, і майстри вже розпочали реставрацію його західної частини.

Реставрація йде за планом

Хрест був виготовлений у 18 столітті

Реставрацію проводять фахівці

"Виготовлення нового каркасу виконано більш ніж на 60%. Роботи проводимо без відхилення щодо запланованого графіка та виключно за рахунок меценатів", — підкреслив Кириленко.

Новий каркас виготовлений на 60%

Реставрація йде повним ходом

Майстри використовують історичні технології

Варто зазначити, що майстри використовують виключно традиційні історичні технології. За словами Кириленка, каркас хреста був виконаний у 70-х роках ХХ століття і він повністю корадував.

Облачення ж, за всіма документами, також мало бути виготовлено в той же самий період, проте за фактом його не реставрували з ХVIII століття (саме тоді воно і була виготовлено).

"Каркас ми замінюємо, а облаченя реставруємо по всім правилам і технологіям та повертаємося на своє місце", — резюмував заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська".

Хрест реставрують за рахунок меценатів

Нагадаємо, що у 2023 році за результатами досліджень технічний стан системи куполів та особливо центрального купола був оціненений як непридатний до нормальної експлуатації.

Як виявилося, конструкції та обшивка хрестів та фальцеві з’єднання знаходилися в гостро аварійному стані, що могло у будь-який час призвести до руйнування частини куполів.

Хрест центрального купола перебував у жалюгідному стані

До реставрації залучили гроші меценатів

За результатами експертизи було передбачено комплекс заходів щодо запобігання виникненню можливих аварійних ситуацій. Національний заповідник Софія Київська оголосив тендер на проведення "Реставрації покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору".

Докуметація пройшла експертизу та отримала позитивний експертний звіт, а також погодження Міністерства культури та інформаційної політики України. На ці цілі з бюджету було вирішено виділити майже 80 мільйонів гривень.

Ця інформація викликала критику з боку мешканців Києва — люди засумнівалися у доцільності виділення такої великої грошової суми на реставрацію під час війни.

Проте керівництво національного заповідника Софія Київська запевнило, що "незадовільний стан даху, конструктивів та куполів собору став не просто проблемою для музею, а й загрозою для збереження цілісності унікальної пам’ятки, яка входить до списку ЮНЕСКО".

На попередньому етапі реставрації фахівці зробили детальні обміри, описи та обстеження хреста центрального купола собору, провели хіміко-технологічні дослідження, створили тривимірну модель святині, а також склали картограми дефектів і пошкоджень, що є на ній.

Після цього, у квітні поточного року, фахівці розпочали безпосередньо реставрацію його оздоблення.

Попередній етап реставрації

Фахівці провели всі необхідні дослідження

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у елітному мікрорайоні Києва під час війни планують замінити вуличне освітлення за мільйони гривень. Тут планується замінити ртутні та натрієві світильники на світлодіодні ліхтарі.