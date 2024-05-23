Східна казка: у Києві продається унікальний особняк у стилі Роксолани практично за 4 мільйони доларів (фото)

Проект будинку був створений відомим архітектором

У Печерському районі Києва виставили на продаж розкішний особняк, збудований у найкращих східних традиціях. Тут є власний сад, простора тераса, басейн та шикарна вітальня з мармуровими колонами.

Зазначається, що всі меблі, предмети декору та оздоблення були виготовлені на замовлення. За особняк "Роксолани" просять 3 950 000 $. Оголошення про продаж будинки було опубліковано на профільному сайті.

Так, на столичному Печерську пропонують придбати унікальний особняк, збудований за проектом відомого архітектора. Його фасад і внутрішнє оздоблення справді вражають уяву, адже вони виконані у найкращих традиціях Сходу.

Тут є басейн, хаммам, лазня, просторі тераси, відокремлені зони для відпочинку та озеленений внутрішній дворик, який прихований від очей перехожих.

Розташований будинок на території приватного сектору на вулиці Чорногорській. Варто визнати, що садиба насправді має незвичайний вигляд і створює цілісний образ близькосхідного маєтку.

Будинок можна не тільки купити за 3 950 000 $, але й орендувати за 10 000 $ на місяць.

Шикарний фасад будинку

Тут є власний сад для прогулянок

Доглянута зелена територія привертає увагу

Паркан також виконаний у східному стилі

Площа забудови становить 390,7 квадратних метрів, а площа озеленення — 287,3 м². Особняк має три поверхи. Несучі та огороджувальні конструкції стін та перекриття виконані з негорючих матеріалів.

В особняку налічується 7 повноцінних житлових кімнат. Також зазначається, що він укомплектований усіма необхідними для комфортного життя меблями та технікою.

Фасади оштукатурені, а для їх додаткового оздоблення використані декоративні керамічні елементи (плитка) та колони зі штучного мармуру. Цоколь фанерований натуральним різаним каменем.

Особняк виглядає справді оригінально

На першому поверсі будинку розташована Spa-зона: хамам, лазня, басейн, кімната відпочинку, винний льох і навіть є вихід у свій зелений міні-парк.

Також на першому поверсі є вбиральня, приміщення для прання, кабінет, кухня з їдальнею, зал з каміном, вітальня та дві душові кімнати з санвузлами.

Варто зазначити, що з першого поверху є вихід на відкриті зовнішні тераси, що знаходяться під капітальними навісами.

У будинку є басейн, лазня та хаммам

Оригінальний хол

Вишуканий камінний зал

Кабінет у східному стилі

Неймовірна тераса

На другому поверсі розташовані спальні з ванними кімнатами. На рівні третього поверху (горища) знаходяться приміщення для відпочинку.

Цікаво, що в будинку є багато просторих "громадських" зон, які призначені для відпочинку, проведення зустрічей, чаювання, прийому гостей та релаксу. Від зимових холодів власників захищатимуть одразу два електричні опалювальні котли та один твердопаливний.

Нагадаємо, що цей оригінальний будинок у східному стилі можна не лише придбати за 3 950 000 $, але й орендувати за 10 000 $ на місяць.

Шикарна спальня

Зона для релаксу

Ще одна цікава спальна кімната

Розкіш у кожній деталі

Затишний простір біля каміна

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