Огромные очереди и пустые полки: как выглядел Центральный гастроном на Крещатике в период дефицита (кинохроника 90-х)

Возле Центрального столичного гастронома всегда выстраивались огромные очереди

Столичный Центральный гастроном многие годы считался культовым местом для жителей и гостей Киева, ведь имено здесь регулярно "выбрасывали" на полки дефицитный товар. Величественное здание гастронома располагается в самом центре города — по адресу Крещатик, 40/1.

В Центральном гастрономе в 90-х был лучший "ассортимент" и возле него всегда толпилось большое количество людей. Редакция "Телеграфа" решила напомнить своим читателям о временах, когда за спичками, солью и содой необходимо было выстаивать огромные очереди, однако даже часы ожидания не гарантировали то, что покупателю в руки попадет желанный товар.

Начиная с 70-х годов киевлянам Центральный гастроном запомнился длинными очередями. Это был практически единственный магазин, который работал до 23.00 и здесь часто "выбрасывали" дефицит.

Центральный гастроном в 70-80-х годах

Начало 90-х ознакменовалось тем, что Верховна Рада приняла Акт провозглашения независимости. В стране появился первый президент уже независимой Украины — Леонид Кравчук.

Однако этот исторический момент изначально не привнес практически никаких изменений в жизни рядовых киевлян. Людям все также приходилось сталкиваться с тотальным дефицитом самых ходовых товаров, выстаивать огромные очереди и пережить кризисный период тотального обнищания.

Пустые полки - взиитная карточка магазинов "прошлого"

Не смотря на все трудности, в 90-х годах киевский Центральный гастроном оставался самым популярным магазином на Крещатике. Именно возле этой "торговой точки" можно было увидеть уже ставшие традиционными "километровые" очереди — некоторые выстраивались возле здания еще с вечера.

Каждый потенциальный покупатель надеялся на то, что именно он попадет на "выброс" дефицитного товара: колбасы и сосисок, молочных продуктов, кока-колы, верхней одежды, порошка и соды.

В уникальной кинохронике 1991-92 годов показан Центральный универмаг Киева. На архивных кадрах видно практически пустые полки, на которых лишь кое-где виднеются одиночные неказистые товары.

Предлагаем нашим читателям совершить путешествие во времени и сполна ощутить гнетущую атмосферу тотального дефицита из 90-х:

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядела Дарница в Киеве более 120 лет назад. В соцсети была опубликована подборка интересных снимков, которые были сделаны в 1900-х годах на территории Дарницы — исторической местности на левом берегу Днепра в Киеве.