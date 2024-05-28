Під Києвом побудують дитячий садок дорожче, ніж елітну квартиру: деталі

Вартість одного метра квадратного становить 71 тисяч гривень

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області замовила будівництво дитячого садка в селі Софіївська Борщагівка на суму 283,37 млн грн у ТОВ "Міське будівництво". Проєкт має бути завершений до кінця 2026 року і включає зведення двоповерхового будинку на 150 місць з укриттям на 200 місць, а також різноманітні інфраструктурні об'єкти.

Про це йдеться на порталі "Prozorro". Даний проєкт було замовлено ще у 2021 році, але його скоригували після початку повномасштабного вторгнення Росії, додавши укриття.

Журналісти з'ясували, що вартість будівництва дитсадка становить близько 71 тис. грн за квадратний метр, що значно перевищує середню вартість будівництва житла в Києві.

Ціна будівництва дитячого садка значно перевищує вартість розкішних квартир у передмісті Києва. Наприклад, в ЖК "Софія" продають трикімнатну квартиру з дизайнерським ремонтом по $1 615 за квадратний метр, тоді як вартість будівництва дитсадка становить $1 800 за квадратний метр.

Фінансування проєкту на 2024 рік передбачає 144 млн грн. Вартість матеріалів та робіт вказана з урахуванням ринкових цін. Наприклад, на модульну газову котельню передбачено 9,37 млн грн, а на вітражні конструкції — 7,33 млн грн. Всі ціни відповідають ринковим стандартам, зокрема бетон В15 М200 врахований по 2 482 грн/куб. м.

Цікаво, що фірма "Міське будівництво" отримала цей підряд без конкуренції, оскільки на тендер ніхто більше не подав заявку. Компанія належить Іллі та Андрію Д’яченкам і Олександру Воловенку. До 2022 року фірма належала ТОВ "Комплексбуд-НМ" та ТОВ "Наша планета".

Компанія має зв’язки з іншими будівельними фірмами, такими як ТОВ "Промислово-будівельна група "Міське будівництво". Колишні власники фірми брати Гветадзе мали політичні зв'язки з "Партією регіонів" та іншими впливовими особами.

Загалом, з 2019 року "Міське будівництво" отримало державних підрядів на суму 1,14 млрд грн.

Раніше "Телеграф" писав, що У Києві хочуть реконструювати школу за сотні мільйонів гривень. Замовником робіт виступає Управління будівництва, архітектури та землекористування Деснянської РДА.