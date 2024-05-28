Под Киевом построят детский сад дороже чем элитную квартиру: детали

Стоимость одного квадратного метра составляет 71 тысяч гривен

Борщаговский сельская рада Бучанского района Киевской области заказал строительство детского сада в селе Софиевская Борщаговка на сумму 283,37 млн грн у ООО "Городское строительство". Проект должен быть завершен до конца 2026 года и включает в себя строительство двухэтажного дома на 150 мест с укрытием на 200 мест, а также разнообразные инфраструктурные объекты.

Об этом говорится на портале Prozorro. Данный проект был заказан еще в 2021 году, но его скорректировали после начала полномасштабного вторжения России, добавив укрытие.

Журналисты выяснили, что стоимость строительства детского сада составляет около 71 тыс. грн за квадратный метр, что значительно превышает среднюю стоимость строительства жилья в Киеве.

Цена строительства детского сада значительно превышает стоимость роскошных квартир в пригороде Киева. К примеру, в ЖК "София" продают трехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом по $1 615 за квадратный метр, тогда как стоимость строительства детсада составляет $1 800 за квадратный метр.

Финансирование проекта на 2024 год предусматривает 144 млн. грн. Стоимость материалов и работ указана с учетом рыночных цен. Например, на модульную газовую котельную предусмотрено 9,37 млн грн, а на витражные конструкции – 7,33 млн грн. Все цены соответствуют рыночным стандартам, в том числе бетон В15 М200 учтен по 2482 грн/куб. м.

Интересно, что фирма "Городское строительство" получила этот подряд без конкуренции, поскольку на тендер никто больше не подал заявку. Компания принадлежит Илье и Андрею Дьяченко и Александру Воловенко. До 2022 года фирма принадлежала ООО "Комплексбуд-НМ" и ООО "Наша планета".

Компания имеет связи с другими строительными фирмами, такими как ООО "Промышленно-строительная группа "Городское строительство". Бывшие владельцы фирмы братья Гветадзе имели политические связи с "Партией регионов" и другими влиятельными лицами.

В целом с 2019 года "Городское строительство" получило государственных подрядов на сумму 1,14 млрд грн.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве хотят реконструировать школу за сотни миллионов гривен. Заказчиком работ выступает Управление строительства, архитектуры и землепользования Деснянской РГА.