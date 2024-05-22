У Києві хочуть реконструювати школу за сотні мільйонів гривень: що відомо

Підрядник має бути обраний вже у червні

У Деснянському районі Києва хочуть провести реконструкцію з добудовою загальноосвітньої школи №23. Замовником робіт виступає Управління будівництва, архітектури та землекористування Деснянської РДА.

Термін завершення ремонтних робіт – не пізніше 31 травня 2025 року. Про це стало відомо із опублікованого на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro тендеру.

Так, Управління будівництва, архітектури та землекористування Деснянської РДА зібралося під час війни провести реконструкцію з добудовою загальноосвітньої школи №23, яка розташовується на вулиці Путивльській, 35. На роботи збираються виділити з бюджету 271 674 380 гривень.

За ці гроші планують провести капітальну реконструкцію навчального закладу та збільшити кількість навчальних класів з 11 до 32, що дозволить в свою чергу збільшити кількість учнів із 375 до 960 осіб.

Також тут проведуть різноманітні будівельні та монтажні роботи, замінять меблі, сантехніку та інвентар.

Аукціон пройде 6 червня поточного року і за його результатами буде визначено підрядника, з яким укладуть договір на проведення реконструкції школи з добудовою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у елітному мікрорайоні Києва під час війни планують замінити вуличне освітлення за мільйони гривень. Термін завершення ремонтних робіт – не пізніше 1 жовтня поточного року.