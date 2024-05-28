У Києві з'явилися парклети: що це таке та чому їх не оцінили (фото)

Модна тенденція має бути не тільки красивою, а й практичною

У Києві біля станції метро "Політехнічний інститут" з'явилися парклети. Громадськість таку ініціативу розкритикувала та розповіла, як погана реалізація вбиває хорошу ідею.

Парклет встановлено на ділянці, де ніколи не паркувалися автомобілі. Тобто він не виконує своєї основної функції – не захищає міський простір від зайвих машин, вважають у громадській організації "Пасажири Києва".

"Парклет – це продовження тротуару, ціллю якого збільшення площі пішохідної зони, що раніше використовувалась автомобілями. Саме тому парклети встановлюють на паркомісцях або ж на смугах, запаркованих автомобілями", — розповідають в організації.

Однак реалізація парклету біля станції метро "Політехнічний інститут", на жаль, викликає багато запитань.

Парклет напроти ТЦ "Smart Plaza"

"Київська влада чомусь вирішила встановити парклет в зоні, яка і до цього "належала" пішоходам. Водії тут не паркувались. Таким чином, дерев’яна конструкція втратила свою основну функцію – захисту міського простору від зайвих транспортних засобів", — зазначають "Пасажири Києва".

З модною тенденцією місто мало б стати зеленішим

Також там відсутні зелені насадження, які могли б забезпечити тінь. Тому перепочити у спекотні дні з комфортом не вдасться.

Влітку без холодку тут не всидиш

"Парклет – це про функцію, а не про зовнішній вигляд. Тому дану конструкцію логічніше називати просто лавкою", — підкреслили в організації.

Парклет – це сучасний урбаністичний прийом

Нагадуємо, кияни розкритикували нову розв'язку на вулиці Богатирській, що нещодавно відкрив мер Києва Віталій Кличко. Коштував шляхопровід 2 мільярди гривень, на якому немає доведеної ефективності. Так вважають у громадській організації "Пасажири Києва". Підкреслили, що це "черговий проєкт марнотратства".

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві на Оболоні відкрився новий міст-хвиля. Чимало киян вже встигли відвідати нову зону для відпочинку та поділилися світлинами.