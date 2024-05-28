Графіки відключень: у ДТЕК розповіли, чи будуть вимикати світло у Києві

Киян закликають економно використовувати електрику

У вівторок, 28 травня, у Києві не передбачено застосування погодинних графіків відключення. Тобто світло буде до кінця доби.

Про це повідомляє компанія ДТЕК. Зазначається, що ситуація в енергосистемі вкрай мінлива.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за інформацією Укренерго, обмежень світла не буде", — йдеться у повідомленні.

Компанія закликає використовувати електрику ощадливо. Для цього вмикайте енергомісткі прилади не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.

Нагадаємо, в Україні знову почали застосовувати віялові відключення електроенергії. Це викликало багато запитань у населення, адже раніше подібні заходи не залежали від погодних умов.

"Укренерго" відповіло: "До початку російських прицільних атак по енергосистемі українські електростанції мали удвічі більше потужностей виробляти електроенергію. Якщо десь зростало споживання – диспетчер просто давав команду включити в роботу додатковий енергоблок на теплоелектростанції".

Однак з 22 березня по 8 травня Росія завдала масованих ракетно-дронових ударів, пошкодивши або знищивши майже всі великі ТЕС. Це позбавило Україну можливості швидко балансувати енергосистему за допомогою теплових блоків.

Гідроелектростанції теж суттєво постраждали від російських атак. Ті, що залишилися, працюють на межі можливостей, завдяки весняному паводку. Водопілля вже йде на спад і незабаром закінчиться.

"Також зараз почалась ремонтна кампанія на атомних електростанціях, щоб підготувати їх до зими. А імпорту електроенергії теж недостатньо", — зазначає "Укренерго".

Тож вперше в історії української енергосистеми диспетчерам доводиться значно покладатися на роботу сонячних електростанцій.

Раніше "Телеграф" писав, що до Києва доводяться менші ліміти, ніж до інших міст. Експерт вважає, що при визначенні лімітів має враховуватися наявність критичної інфраструктури у регіоні.