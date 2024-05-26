А жити де? Новий міст-хвиля викликав мітинг у Києві (фото та відео)

На плакатах красномовні гасла

Сьогодні у Києві біля новозбудованого мосту на Оболоні, який днями особисто відкрив мер Києва Віталій Кличко, проходить масштабний мітинг. Люди з різних куточків столиці зібралися з вимогою від влади добудувати низку київських ЖК.

Інформація про це з’явилася у Telegram-каналі "Київ Оперативний". На відео та фото видно людей, які тримають у раках різні плакати із закликом добудувати їхні житлові комплекси.

Заклики на транспарантах різні: "Кличко, врятуй свою гідність. Добудуй "Міракс", "Коли я зможу повернутися додому у Лейк Хауз?", Досить солодко брехати. Прийшов час вже будувати. "Медовий 2" чекає будівництва!"

Варто зауважити, що скандали навколо найбільшого забудовника столиці ПрАТ ХК "Київміськбуд" не вщухають роками. Про це, зокрема, минулоріч писала ТСН. Інвестори були занепокоєні діяльністю акціонерного товариства.

"Інвестори, які вклали свої кошти в будівництво житла не на жарт стурбовані, що роботи на більшості будівельних майданчиках "Київміськбуду" не ведуться вже рік. Вони чекали, що після проведення аудиту компанії, будівництво ЖК відновлять, але цього не сталося. Люди відверто бояться втратити свої кошти, а деякі з них чекають на квартири вже декілька років", — йдеться у матеріалі.

В КМДА поки ніяк не відреагували на протести людей. Проте чимало реакцій зібралося у соціальних мережах, де українці активно обговорюють подію. Зокрема, у коментарях люди пишуть, що чимало квартир були куплені вимушеними переселенцями, які були змушені залишити свої домівки ще на початку війни, у 2014 році.

Станом на червень 2023 року, у Києві було більш як 10 ЖК, затримка у будівництві яких сягнула понад рік.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві під час відключень світла почали тестувати підсвітку "мосту-хвилі" на Оболоні. Жителів столиці це неабияк обурило.