У школах Києва пролунав останній дзвоник: чому навчальний рік завершився раніше (відео)

Важливий та довгоочікуваний день для кожного школяра

У п’ятницю, 31 травня, у всіх навчальних закладах Києва пролунав останній дзвінок. Навчальний процес цього року в столиці завершився набагато раніше, ніж у попередньому, і це стало можливим завдяки кільком чинникам.

При цьому документи про освіту видаватимуться протягом усього червня. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю журналістам "Київ 24".

Так, у кожному місті педагогічні ради та керівники шкіл самостійно визначали тривалість навчального року та дату його закінчення, дати канікул, необхідність та день проведення свята останнього дзвоника тощо.

У Києві було вирішено провести свято останнього дзвоника в останній день травня – 31-го числа. Це стало можливим завдяки тому, що освітній процес у столиці не припинявся, школи не змінювали терміни канікул та працювали за освітніми програмами відповідно до графіка.

"Кожна школа має право визначати сама свій формат останнього дзвоника. Головне, щоб була дотримана безпека всіх діток", — зазначив заступник голови КМДА Мондриївський.

За його словами, сьогодні останній дзвінок пролунав у 417 школах Києва та цього року столиця налічує майже 19 тисяч випускників.

Варто зазначити, що видавати документи про освіту у Києві будуть у червні за наступним графіком:

з 31 травня по 7 червня – свідоцтво про здобуття початкової освіти;

з 13 по 19 червня – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;

з 20 по 26 червня – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

Нагадаємо, що навчальний рік 2022-23 був збільшений і в Києві останній дзвоник пролунав лише 16 червня. Військовий стан дозволяє Кабінету міністрів регулювати тривалість навчального року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що адвоката Медведчука хочуть долучити до важливої комісії Київської міськради. Ця комісія важлива тим, що вона визначає правила роботи Київради, погоджує кадрові рішення та вирішує суперечки щодо регламенту, які регулярно виникають на пленарних засіданнях.