Стояли на краю та танцювали: у Києві на даху багатоповерхівки діти знімали TikTok (відео)

Небезпечні ігри дітей зняли на відео

В Оболонському районі Києва на даху багатоповерхового будинку місцеві мешканці помітили дітей, які були буквально на краю будівлі. Очевидно, двоє підлітків вирішили зняти цікавий контент на екстремальній висоті.

На кадрах видно, що хлопці повторюють танцювальні рухи та фіксують усе на камеру мобільного телефону. Відео з небезпечними іграми на висоті опублікували очевидці в Telegram-каналі "Життя. Оболонь. Київ".

Так, на даху багатоповерхового будинку №2-а на вулиці Богатирській, що в Оболонському районі столиці, було помічено підлітків.

Увечері на краю будівлі люди звернули увагу на дітей, які безперешкодно потрапили на дах та почали танцювати буквально за сантиметри від смертельної небезпеки.

Автор відео припустив, що підлітки вирішили зняти "контент" для популярного сервісу TikTok, відомого своїми трендовими відео.

Користувачі соцмережі також обурилися тим фактом, що компанія, яка обслуговує будинок, не стежить за тим, щоб вихід на дах багатоповерхівки був зачинений.

"Сьогодні ввечері чиїсь діти на даху будинку по вул. Богатирській, 2а, мабуть, знімали тік-токи. Це небезпечно. І дах обслуговуючій організації необхідно зачинити", — підписав свій пост автор відео.

Діти гуляли по даху багатоповерхівки на Оболоні

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві чоловік за допомогою популярної комп’ютерної гри знайомився з маленькими дітьми та розбещував їх. У віртуальному просторі зловмисник намагався завести знайомство з дітьми та реалізувати свої злочинні наміри.